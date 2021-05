Vice Media via SPAC naar de beurs Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vice Media Group wil met behulp van een lege beurshuls de stap naar de beurs maken. Dit meldde onder meer The Wall Street Journal op basis van bronnen. Vice heeft daarvoor de notering van 7GC & Co op het oog, en zou volgens de zakenkrant mikken op een waardering van bijna 3 miljard dollar. De ambitie voor een beursgang zou ingegeven zijn door de verplichtingen die Vice heeft aan private-equity partij TPG. In 2017 waardeerde TPG Vice in een investeringsronde nog op 5,7 miljard dollar, toen met een kapitaalinjectie van 450 miljoen dollar. Volgens The Wall Street Journal is er geen garantie dat de deal ook rond komt. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.