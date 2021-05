Futures voorspellen lagere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een lagere opening voor Wall Street. Rond lunchtijd noteerde de S&P 500-future 0,7 procent in het rood en lag de Nasdaq op koers voor een openingsverlies van 1,3 procent. De Dow-future hield de schade nog enigszins beperkt met een daling van 0,4 procent.

"De grote verkoopgolf waar beleggers al een tijdje op rekenden, is er", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

"Het is duidelijk dat de beurzen te snel teveel zijn gestegen dus het was de hoogste tijd voor een gezonde correctie", aldus Aslam.

Hij wees erop dat de economische indicatoren ondertussen aantonen dat het herstel op koers ligt en dat er nog steeds veel ondersteuning is door zowel overheden als centrale banken.



"Het is dus goed om te onthouden dat de onderliggende factoren aanzienlijk zijn verbeterd en dat de huidige verkoopgolf vooral kansen biedt", benadrukte Aslam.

Op macro-economisch vlak is het dinsdag rustig in de VS. Voorbeurs werd bekend dat het ondernemersvertrouwen in het Amerikaanse mkb in april verder is gestegen. Wel gaven veel ondervraagden aan dat het heel lastig is om personeel te vinden, iets dat de groei belemmert.

Later op de middag verschijnen data over het aantal openstaande vacatures in de VS in de maand maart.

De euro/dollar noteerde rond lunchtijd op 1,2167. Een vat WTI-olie werd 0,7 procent goedkoper op 64,45 dollar. Later vandaag komt de OPEC met zijn maandrapport.

Bedrijfsnieuws

Het coronavaccin van Pfizer en BioNTech mag in de VS ook worden ingezet bij kinderen van 12 tot 15 jaar. Hiervoor heeft toezichthouder FDA goedkeuring gegeven.

Ondertussen heeft Novavax de goedkeuringsaanvragen voor zijn coronavaccin uitgesteld, omdat het tekort aan grondstoffen de productie belemmert.

Amazon hoopt 1 miljard dollar op te halen met een groene obligatie. Hiermee worden duurzaamheidsdoelen en sociale projecten gesteund.

Slotstanden

De S&P 500 sloot maandag 1,0 procent lager op 4.188,43 punten en de Dow Jones index daalde 0,1 procent op 34.742,82 punten. Techbeurs Nasdaq daalde 2,6 procent tot 13.401,86 punten.