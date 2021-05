Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager door inflatie- en rentevrees, terwijl de Duitse ZEW index een heel aardige meevaller in petto had.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een daling van 2,0 procent op 434,90 punten. De Duitse DAX liet een verlies zien van 2,1 procent op 15.077,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde eveneens een daling van 2,1 procent met een stand van 6.264,03 punten. De Britse FTSE daalde dinsdag 2,1 procent naar 6.977,08 punten.

In de markt heerst de nodige twijfel over de houdbaarheid van het monetaire beleid van de Federal Reserve met het oog op de trend in de inflatie. Mocht deze aanleiding geven tot de verwachting dat de Fed de rente voor 2024 verhoogt, dan kan dat gevolgen hebben voor de verwachtingen ten aanzien van het beleid van andere centrale banken en dus voor de aandelenmarkten.

De Duitse verwachtingsindex van ZEW kwam in mei uit op 84,4, terwijl 71,0 was voorzien. De index kwam van 70,7 in april.

De producenten- en consumentenprijzen van China bleken eerder op de ochtend ook in april te zijn opgelopen, waarbij de eersten iets beter uitvielen dan voorzien en de consumentenprijzen geen verrassing opleverden.

Sprekers zijn vandaag de voorzitter van de Fed van Atlanta Raphael Bostic, zijn collega van Philadelphia Patrick Harker en van New York John Williams, die een ontmoeting heeft met de voorzitter van de Bank of England Andrew Bailey.

Olie noteerde dinsdag lager. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 0, procent in het rood op 64, dollar, terwijl voor een juli-future Brent 67, dollar werd betaald, een daling van 0, procent.

De euro/dollar noteerde op 1,2167. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,2134 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,2142 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Thyssenkrupp heeft in het tweede kwartaal van het lopende gebroken boekjaar een hoger resultaat weten te boeken en de outlook voor het lopende boekjaar opnieuw verhoogd. Netto zal er dit jaar wel verlies worden geleden, voorziet het staalbedrijf. De omzet groeit naar verwachting met een laag dubbelcijferige percentage tegen eerder met een hoog enkelcijferig percentage. De koers van het aandeel noteerde een verlies van 2,6 procent.

E.ON heeft in het eerste kwartaal van 2021 de resultaten op jaarbasis verder weten te verbeteren en verwacht in de dinsdag herhaalde outlook ook voor de rest van dit jaar een verdere verbetering. De koers van het aandeel E.ON noteerde 0,2 procent hoger.

In Parijs en Frankfurt noteerden alle hoofdaandelen in het rood, met in Frankfurt geen enkel koersverlies onder het procent. In Parijs hielden alleen de aandelen van Carrefour en BNP Paribas de schade beperkt tot minder dan 1 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,6 procent in het rood.

De S&P 500 sloot maandag 1,0 procent lager op 4.188,43 punten en de Dow Jones index daalde 0,1 procent op 34.742,82 punten. Techbeurs Nasdaq daalde 2,6 procent tot 13.401,86 punten.