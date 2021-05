Oddo gaat ook samenwerking aan met Commerzbank Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Commerzbank AG

(ABM FN-Dow Jones) Oddo BHF gaat nu ook samenwerken met Commerzbank op het vlak van aandelenbrokerage. Dit maakte de Frans-Duitse financiële dienstverlener dinsdag bekend, nadat het vorig jaar al een soortgelijke samenwerking met het Nederlandse ABN AMRO aankondigde. Door de samenwerking krijgen de zakelijke klanten van Commerzbank toegang tot het distributienetwerk van Oddo, met meer dan 650 institutionele klanten in Europa en de VS. Dit moet het succes van beursgangen en andere kapitaalverhogingen vergroten, aldus Oddo. Dankzij de aandelenresearch van Commerzbank verdubbelt het aantal Duitse aandelen dat Oddo volgt. Eind 2021 wil Oddo in Europa 700 aandelen volgen. Naast ABN AMRO en Commerzbank, werkt Oddo ook samen met Natixis en BBVA. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

