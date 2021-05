Valuta: euro krijgt zetje van ZEW Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag hoger ten opzichte van de dollar, nadat de Duitse ZEW-index hoger uitkwam dan voorspeld. "Kort na publicatie van deze parameter dikte de euro nog wat verder aan ten opzichte van de dollar", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "De Amerikaanse munt heeft het nu even lastig na de tegenvallende banendata uit de Verenigde Staten van afgelopen vrijdag, maar ik verwacht dat bij gunstige steunaanvragen van aanstaande donderdag de dollar wel weer kan aansterken", aldus Van der Meer. Van der Meer ziet de euro momenteel flirten met de weerstand van 1,22 dollar en niet boven de 1,2250 dollar uitkomen. Het Britse pond kon volgens Van der Meer vooral profiteren van de verkiezingsuitslag in Schotland waarmee een referendum over de onafhankelijkheid van Schotland niet binnen afzienbare tijd waarschijnlijk lijkt. "Daarbij zitten de Britten met hun vaccinatieprogramma's in de kopgroep", aldus Van der Meer. De producenten- en consumentenprijzen van China liepen ook in april op, waarbij de eersten iets beter uitvielen dan voorzien en de consumentenprijzen geen verrassing opleverden. De Duitse verwachtingsindex van ZEW kwam in mei uit op 84,4, terwijl 71,0 was voorzien. De index kwam van 70,7 in april. In de Verenigde Staten gaat de aandacht vandaag uit naar het vertrouwen van ondernemers in het kleinbedrijf. Sprekers zijn vandaag de voorzitter van de Fed van Atlanta Raphael Bostic, zijn collega van Philadelphia Patrick Harker en van New York John Williams, die een ontmoeting heeft met de voorzitter van de Bank of England Andrew Bailey. De euro noteerde dinsdag 0,3 procent hoger op 1,2164 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8608 Britse pond. Het Britse pond steeg dinsdag 0,1 procent en noteerde op 1,4131 dollar. De dollar noteerde 0,1 procent hoger op 6,4231 Chinese yuan. De dollar noteerde vandaag stabiel op 108,8775 yen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

