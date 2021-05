Beursblik: minder omzet voor Ahold verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft in de eerste drie maanden van 2021 vermoedelijk minder omzet geboekt dan een jaar terug. Dit blijkt uit een analistenconsensus die de supermarktketen zelf samenstelde. De analisten rekenen voor het eerste kwartaal op een omzet van 17.405 miljoen euro met een operationele winst van 735 miljoen euro. Onderliggend komt het operationeel resultaat volgens de consensus uit op 740 miljoen euro, met een marge van 4,3 procent. Netto verdiende Ahold volgens de analisten afgelopen kwartaal 494 miljoen euro. In de eerste drie maanden van 2020 boekte Ahold nog een omzet van 18,2 miljard euro met een onderliggende operationele marge van 5,3 procent. "2020 was een uitzonderlijk jaar voor de sector, met name in de VS", aldus analist Thomas Davies van Berenberg. Analisten van Morgan Stanley denken dat consumenten ook dit jaar gericht blijven op thuisconsumptie, waarvan het online kanaal zal blijven profiteren. Outlook Voor 2021 verwacht Ahold een stijging van de onderliggende winst per aandeel met 5 tot 10 procent in vergelijking tot 2019, toen er nog geen sprake was van corona, met een onderliggende operationele marge van ten minste 4 procent. Daarbij zal de vrije kasstroom circa 1,6 miljard euro bedragen, denkt de supermarktketen. Zo komt de vrije kasstroom tussen 2019 en 2021 uit op 5,6 miljard euro, wat meer is dan de 5,4 miljard euro die in 2019 als doelstelling werd afgegeven. De online omzet zal volgens Ahold dit jaar met meer dan 30 procent stijgen. De analistenconsensus rekent voor 2021 op een omzet van 70,3 miljard euro, met een onderliggende operationele winst van net geen 3 miljard euro en een bijbehorende marge van 4,1 procent. Netto verdient Ahold dit jaar volgens de analisten krap 1,9 miljard euro en de vrije kasstroom wordt ingeschat op 1,6 miljard euro. Ahold opent de boeken woensdag voorbeurs. In een volledige rode AEX daalde het aandeel dinsdag 1,3 procent tot 22,94 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.