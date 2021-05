Beursupdate: AEX onder 700 punten, hele index kleurt rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend scherp lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 2,1 procent tot 696,75 punten.

"Zorgen over de Amerikaanse inflatiecijfers die woensdag verschijnen en wat deze cijfers kunnen betekenen voor het standpunt van de Federal Reserve leiden tot flinke verliezen", zo merkten analisten van SEB op. De marktvorsers zagen vooral dure techaandelen onder druk staan, terwijl de Dow Jones-index, met veel aandelen gerelateerd aan de industrie, maandag nog dicht bij huis bleef.

In maart kwam de Amerikaanse inflatie nog uit op 2,62 procent. Fed-voorzitter Jerome Powell wist ongerustheid hierover echter te sussen door te stellen dat deze hoge inflatie een tijdelijk fenomeen zal zijn. In maart 2020 bedroeg de inflatie nog 1,54 procent.

De Amerikaanse tienjaarsrentes trokken verder aan, na een dip vorige week dankzij een zwak banenrapport in de VS. Dinsdagochtend noteerde de rente op 1,61. Het gebrek aan risicobereidheid onder beleggers zorgt wel voor een hogere dollar, zo merkte SEB op.

Op maandag leverden techaandelen ook al flink aan waarde in op Wall Street. "Techbedrijven worden gezien als de aanjager voor de mondiale groei", aldus strateeg Quincy Krosby van Prudential Financial. "De bedrijven zijn in veel verschillende gebieden actief, waaronder 5G, cybersecurity, clouddiensten, gaming. De terugval van techaandelen geeft de bredere markten ruimte om te consolideren", aldus Krosby.

Aantrekkende grondstofprijzen, leveringsproblemen en chiptekorten jagen momenteel de productiekosten aan. Dat zet de bedrijfswinsten onder druk, zo voorziet analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank. "Inflatie zal vooral groeiaandelen raken", waarschuwt de analist.

"Wij vermoeden dat door de problemen aan de aanbodkant van de economie de inflatie wel eens iets langer kan blijven oplopen dan de centrale banken nu inschatten", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Dat de Amerikaanse centrale bank vanwege het tegenvallend aantal nieuwe banen in april vol gas blijft geven met haar stimulering, zal het inflatievuurtje alleen maar verder opstoken."

In Nederland maakte het CBS vanochtend bekend dat de inflatie in april op jaarbasis is uitgekomen op 1,9 procent. Ook in maart bedroeg de stijging van het prijspeil 1,9 procent.

Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend op 1,2166. De olieprijzen daalden met 0,8 procent.

Op macro-economische vlak hebben beleggers vandaag onder meer oog voor de vacatures in maart in de VS. Vanochtend bleek dat de Duitse ZEW index voor het economisch sentiment in mei sterker is aangetrokken dan verwacht. De ZEW-verwachtingsindex steeg van 70,7 in april naar 84,4 deze maand. Er werd door economen een stand van 71,0 voorzien.

Stijgers en dalers

In de volledig roodgekleurde hoofdindex noteerden de techaandelen Adyen en ASMI onderaan met verliezen van 2,9 tot 3,5 procent. Grootste daler was evenwel staalconcern ArcelorMittal met 3,7 procent. Just Eat Takeaway.com hield de verliezen met 0,2 procent beperkt.

In AMX verloren AMG en Basic-Fit 4,0 tot 5,2 procent. Alleen Eurocommercial Properties noteerde met 0,1 procent in het groen.

In de AScX verloor Ordina 3,5 procent.