Beursblik: solide jaarstart Sif voorzien

(ABM FN-Dow Jones) Sif heeft een solide start van het jaar achter de rug. Dit voorziet analist Tijs Hollestelle van ING in aanloop naar cijfers van Roermondse fabrikant van funderingspalen voor windmolens op woensdag. ING verwacht dat Sif elk kwartaal een EBITDA-resultaat kan realiseren van circa 10 miljoen euro bij een productie van 50 kiloton per kwartaal. ING zag dat Sif in het vierde kwartaal nog een EBITDA boekte van 14,5 miljoen euro, terwijl het orderboek voor 2021 voor 185 kiloton gevuld is. Volgens ING kan de productie dit jaar oplopen tot 200 kiloton. De consensus van Bloomberg mikt voor dit jaar op een EBITDA van 55,7 miljoen euro of 13,9 miljoen euro per kwartaal. ING zegt iets conservatiever te zijn, omdat Sif in de afgelopen twintig kwartalen gemiddeld een EBITDA realiseerde van circa 10 miljoen euro. "We zetten geen vraagtekens bij de groei van de Europese offshore windmarkt, maar de productiefaciliteiten van Sif kunnen slechts een beperkte hoeveelheid werk aan per jaar", aldus Hollestelle. Onder meer logistieke uitdagingen, deadlines en staaldikte zorgen voor een complex productieproces bij Sif, aldus ING. Sif kan wel hebben geprofiteerd van de beperkte leveringen in de offshore windmarkt en hogere prijzen op lopende projecten in de pijplijn hebben bedongen, hetgeen alsnog kan leiden tot een hogere EBITDA dan waar ING nu op rekent. Verder merkte ING op dat de schuld- en kaspositie van Sif afhangen van de ontwikkelingen rond het werkkapitaal. Desondanks verwacht ING dat het werkkapitaal zal terugvallen tot de gebruikelijke bandbreedte van 20 miljoen euro positief tot 10 miljoen euro negatief. ING verwacht dat het werkkapitaal op termijn een minder grote impact zal hebben op de vrije kasstroom en daarmee op de schuld- en kaspositie. Voor het eerste kwartaal mikt ING op een werkkapitaal van 15,5 miljoen euro negatief en een netto kaspositie van 5 miljoen euro. ING heeft een verkoopadvies op Sif met een koersdoel van 10,50 euro. Het aandeel Sif koerste dinsdagochtend 0,6 procent lager op 15,80 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

