K+S verhoogt outlook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Duitse kunstmestfabrikant K+S Aktiengesellschaft heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet en het resultaat zien oplopen en zag ruimte om de verwachtingen voor heel 2021 te verhogen. Dit maakte het bedrijf dinsdag bekend. De omzet steeg met 13 procent naar 733 miljoen euro bij een operationeel resultaat (EBITDA) dat op jaarbasis 27 procent hoger uitkwam op 126 miljoen euro. Outlook Het bedrijf uit Kassel verhoogde de jaaroutlook voor de EBITDA uit voortgezette activiteiten naar 500 tot 600 miljoen euro. Eerder ging de onderneming uit van 440 tot 540 miljoen euro. In beide ramingen zit een eenmalige boekwinst van circa 200 miljoen euro verwerkt. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

