Beursblik: Aalberts goed van start

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft in de eerste maanden van 2021 een sterke autonome groei geboekt. Dit concludeerde analist Tijs Hollestelle van ING dinsdag, nadat Aalberts een update verstrekte over de eerste vier maanden. De autonome omzet groeide met 15 procent, waar Hollestelle op 8 procent had gerekend. "Veel beter dan verwacht." Het lijkt er volgens de bank op dat Aalberts alweer op, of mogelijk zelfs boven, het niveau van voor de coronacrisis zit. Hollestelle rekende voor heel 2021 op een jaargroei van 5,1 procent, terwijl de consensus van Bloomberg op 5,8 procent mikt, "maar dat lijkt te voorzichtig en biedt ruimte voor opwaartse bijstellingen". ING heeft een koopadvies op Aalberts met een koersdoel van 45,00 euro. Het aandeel Aalberts daalde dinsdag, op een donkerrood Damrak, 1,2 procent naar 46,03 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

