Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel TKH

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor het aandeel TKH Group verhoogd van 45,00 naar 52,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de zakenbank, die vorige week een roadshow in het noorden van Europa afwerkte en waar het management van TKH bij aanwezig was. In dit rapport stelde Berenberg dat het eerste kwartaal nog altijd zwak overkwam, maar dat de orderinstroom juist aanhoudend bemoedigend bleek, terwijl vorige week bij het tussentijdse handelsbericht de outlook door TKH werd verhoogd. Berenberg wees er dinsdag op dat het management er voor koos om de capaciteit te relateren aan de kosteninflatie en dat het bedrijf nu goed is gepositioneerd om te profiteren van een herstel in de omzet, dat in het tweede kwartaal en daarna wordt verwacht. Berenberg heeft de ramingen voor de EBITA-marge voor dit jaar verhoogd van 11,7 naar 13,1 procent, bij een omzet van 1,39 miljard euro. Het aandeel TKH Group sloot maandag op een rood Damrak 1,7 procent hoger op 44,84 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

