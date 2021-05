Retallack Family Office neemt belang in DGB Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Retallack Family Office heeft een belang van 3,0 procent in DGB verworven. Dit maakte DGB dinsdagochtend voorbeurs bekend. Het Retallack Family Office, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, beheert de Retallack-familieportefeuille. Wayne Retallack zei dat de "strategische langetermijninvestering" het "allereerste begin van iets heel bijzonders" is. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.