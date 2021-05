Signify rondt inkoopprogramma eigen aandelen af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft op 10 mei het lopende inkoopprogramma van eigen aandelen afgerond. Dit maakte het verlichtingsbedrijf dinsdag bekend. Daarmee kocht de onderneming tussen 25 februari en 10 mei 1,7 miljoen eigen aandelen in voor in totaal 72,1 miljoen euro. Signify heeft de stukken aangewend voor beloningsverplichtingen en andere personeelsverplichting waar aandelen een rol in spelen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

