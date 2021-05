Resultaatverbetering voor EON zet door Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) E.ON heeft over het eerste kwartaal van 2021 de resultaten op jaarbasis verder weten te verbeteren en verwacht ook voor de rest van dit jaar een verdere verbetering. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van het Duitse energiebedrijf. Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 14 procent naar bijna 1,7 miljard euro bij een eveneens aangepaste nettowinst die 19 procent opliep naar 809 miljoen euro. EON noemde dinsdag operationele verbeteringen en hogere gasvolumes als belangrijkste redenen voor de stijging van de resultaten. De omzet steeg met 4 procent naar 18,4 miljard euro. Nettoschuld De nettoschuld kwam aan het eind van het eerste kwartaal uit op 40,8 miljard euro tegen 40,7 miljard euro op 31 december 2020. Outlook Voor 2021 gaat het bedrijf nog altijd uit van een aangepast EBIT van 3,8 tot 4,0 miljard euro en een aangepaste nettowinst van 1,7 miljard tot 1,9 miljard euro. In 2020 was dit respectievelijk 3,8 en 1,6 miljard euro. Tussen 2021 en 2023 verwacht het bedrijf dat het operationeel resultaat (EBITDA) gemiddeld met 2 tot 3 procent per jaar stijgt en de EBIT met gemiddeld 8 tot 10 procent per jaar. Aandeelhouders kunnen dit jaar rekenen op een dividendverhoging tot 5 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

