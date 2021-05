AEX wacht lagere opening na scherpe daling Nasdaq

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting lager van start. In de VS gaf techbeurs Nasdaq maandagavond 2,5 procent prijs. De meer traditioneel samengestelde Dow Jones index sloot echter vrijwel onveranderd. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 1,3 procent.

Maandag koerste de AEX index onder druk van techaandelen, zoals ASML, Adyen en Prosus, al 0,9 procent lager naar 711,91 punten. In de hoofdindices van de omringende beurzen is relatief weinig technologie opgenomen en zij sloten dan ook per saldo vrijwel onveranderd.

Marktanalisten wijzen als verklaring voor de draai in het techsentiment onder meer op het economische herstel, door de heropening van economieën, en rap oplopende grondstoffenprijzen, waardoor de inflatieverwachting aantrekt. De koperprijs, een belangrijke indicator voor de economische groei, noteerde maandag op de hoogste stand ooit en de prijs van het overgangsmetaal is de afgelopen 12 maanden bijna verdubbeld.

“Beleggers wijzigen van de ene op de andere dag hun koers en doen vanwege de vrees voor inflatie groeiaandelen van de hand, om vervolgens cyclische aandelen te kopen die profiteren van het economische herstel", aldus marktstrateeg Hong Hao van BoCom International.

Beleggers beschouwen vooral techaandelen als kwetsbaar voor een stijgende rente, die het gevolg kan zijn van inflatie, doordat de relatief hoge waarderingen van deze ondernemingen vaak bepaald worden door toekomstige winsten die nu verdisconteerd moeten worden tegen een hogere rentevoet.

Afgelopen vrijdag haalden beleggers overigens nog opgelucht adem, nadat de vrijgave van een zwaar teleurstellend Amerikaans banenrapport de aandelenmarkten juist de geruststelling gaf dat de Federal Reserve de rente nog lang niet zal verhogen.

Het gebrek aan beleggingsalternatieven door de lage rente is een belangrijke aanjager voor de aandelenmarkten en op Wall Street noteren de S&P 500 index en de Dow Jones index rond recordniveaus.

Morgenmiddag staan beleggers op scherp als om 14:30 uur de Amerikaanse inflatie in april wordt vrijgegeven. In maart kwam de Amerikaanse inflatie nog uit op 2,62 procent. Fed-voorzitter Jerome Powell wist ongerustheid hierover echter te sussen door te stellen dat deze hoge inflatie een tijdelijk fenomeen zal zijn. In maart 2020 bedroeg de inflatie nog 1,54 procent.

In Nederland maakte het CBS vanochtend bekend dat de inflatie in april op jaarbasis is uitgekomen op 1,9 procent. Ook in maart bedroeg de stijging van het prijspeil 1,9 procent.

Azië scherp lager

In Azië volgen beleggers vanochtend het voorbeeld van Wall Street en techaandelen worden massaal van de hand gedaan. De Nikkei index in Tokio koerste 3,3 procent lager, terwijl de techgevoelige beurs in Taiwan zelfs 4 procent prijs gaf.

De Australische beurs, die gedomineerd wordt door grondstoffen- en financiële aandelen, hield de schade beperkt tot een verlies van minder dan 1 procent.

De Amerikaanse olie-future daalde vanochtend in Azië met krap 1 procent. Maandagavond werd de WTI-future in New York op een settlement van 64,92 dollar nog fractioneel hoger verhandeld.

Het muntpaar euro/dollar noteerde daarnaast vanochtend op 1,2147. Voorafgaand aan het teleurstellende banenrapport van vrijdag stond er nog een stand van 1,2066 op de borden.

Op macro-economische vlak hebben beleggers vandaag onder meer oog voor de vrijgave van de Duitse ZEW-index om 11:00 uur, en de vacatures in maart in de VS.

Bedrijfsnieuws

Aalberts is 2021 goed begonnen. In de eerste vier maanden van dit jaar steeg de omzet autonoom met 15 procent op jaarbasis. Het orderboek stond eind april 30 procent hoger dan vorig jaar.

Arcadis kreeg een contract van omgerekend 16 miljoen euro van de Land Transport Authority in Singapore.

Berenberg heeft het koersdoel voor Basic-Fit verhoogd van 28,00 naar 37,00 euro bij handhaving van het Houden advies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 sloot maandag 1,0 procent lager op 4.188,43 punten en de Dow Jones index daalde 0,1 procent naar 34.742,82 punten. Techbeurs Nasdaq daalde 2,6 procent tot 13.401,86 punten.