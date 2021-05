Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft dinsdag het koersdoel voor Basic-Fit verhoogd van 28,00 naar 37,00 euro bij handhaving van het Houden advies.

Berenberg is te spreken over Basic-Fit en is van mening dat de uitbater van fitnessclubs goed gepositioneerd is ten opzichte van sectorgenoten om te profiteren van een herstel in de markt, zodra deze zich aandient. De resultaten over het eerste kwartaal bevestigden evenwel de visie van de Duitse bank dat het aandeel op korte termijn tegenwind zal ervaren, doordat meer leden vertrekken, hetgeen op middellange termijn op de winstgevendheid zal drukken.

Het aandeel Basic-Fit koerst weer boven de niveaus van voor de coronacrisis, ondanks twee kapitaalverhogingen in de afgelopen twaalf maanden, die een verwaterend effect hebben gehad. Bovendien heeft Basic-Fit nog steeds last van de huidige lockdown-maatregelen, waardoor Berenberg niet genoeg opwaarts potentieel ziet om enthousiaster te worden over het aandeel. Het nieuwe koersdoel ligt ook rond de huidige koers van de keten.

Het aandeel Basic-Fit sloot maandag op 38,10 euro.