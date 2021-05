Positief resultaat voor Thyssenkrupp Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Thyssenkrupp heeft in het tweede kwartaal van het lopende gebroken boekjaar een hoger resultaat weten te boeken en de outlook voor het lopende boekjaar opnieuw verhoogd. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van het Duitse industriële conglomeraat. Terwijl de omzet uit voortgezette activiteiten volgens het bedrijf in het eerste kwartaal, dat eindigde op 31 maart, steeg van 8,2 miljard euro naar 8,6 miljard euro, boekte Thyssenkrupp een positief aangepast bedrijfsresultaat van 220 miljoen euro. Een jaar eerder was de EBIT nog 279 miljoen negatief. Op nettoniveau kwam er een winst van 758 miljoen euro uit de bus rollen. Een jaar eerder was er nog een verlies van 187 miljoen euro. Als minderheidsbelangen in deze rekensom buiten beschouwing worden gelaten stond er nog wel een verlies in de boeken, in dit geval van 211 miljoen euro tegen een verlies van 948 miljoen euro over het tweede kwartaal van vorig jaar. Outlook Thyssenkrupp verwachtte dinsdag in het volledige boekjaar een significant hogere aangepaste EBIT van circa 500 miljoen euro tegen eerder een bijna break even-niveau. Over het afgelopen boekjaar kwam dit resultaat pro forma uit op een verlies van 1,8 miljard euro negatief. Netto zal er dit jaar wel verlies worden geleden, voorziet het staalbedrijf. De omzet groeit naar verwachting met een laag dubbelcijferige percentage tegen eerder met een hoog enkelcijferig percentage ten opzichte van de omzet van het vorig boekjaar van 28,9 miljard euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

