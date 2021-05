Europese beurzen openen flink lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een flink lagere opening tegemoet, na de dalingen in de VS maandagavond.

IG voorziet een openingsverlies van 209 punten voor de Duitse DAX, een min van 75 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 94 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa bleven maandag nog dicht bij huis. De Stoxx Europe 600 index sloot uiteindelijk 0,1 procent hoger op 445,39 punten. Daarmee wist de Stoxx Europe 600 een nieuw record aan te scherpen, na de stand van 444,93 op vrijdag, geholpen door vooral grondstofaandelen. In de markt ging de aandacht naar aantrekkende energieprijzen, na een cyberaanval op een grote Amerikaans oliepijplijnbedrijf afgelopen weekend.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING worden 'thuisblijf-aandelen', ofwel 'groeiaandelen', waaronder veel technologieaandelen momenteel "ingeruild voor minder hoog gewaardeerde 'waardeaandelen', die veelal vorig jaar zijn achtergebleven."

Beleggers namen verder een adempauze na het zwakke Amerikaanse banenrapport van vrijdag. Hierdoor is wel de vrees afgenomen dat de Federal Reserve eerder dan verwacht de rente zal verhogen.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandag licht lager op 1,58 procent, terwijl de Duitse variant een fractie steeg tot -0,21 procent.

Het Britse pond steeg maandag ruim een procent ten opzichte van de euro en dollar, nadat dit weekend duidelijk werd dat de Scottish National Party net geen absolute meerderheid heeft behaald bij de verkiezingen afgelopen week. De SNP is een groot voorstander van Schotse onafhankelijkheid. De Schotse leider Nicola Sturgeon zei dit weekend wel dat een nieuw referendum over onafhankelijkheid van Schotland geen kwestie is van of, maar wanneer.

Volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe weerspiegelt het stijgende pond de afgenomen kans op zo'n nieuw onafhankelijkheidsreferendum in Schotland. Daarnaast lijkt het Verenigd Koninkrijk zich op te maken voor een volgende fase van de heropening van de economie.

Verder wees Sammani op het bericht dat de Europese Commissie na de zomer geen nieuwe coronavaccins van AstraZeneca zal bijbestellen. Dit weekend werd een eerder aangekondigde deal voor 1,8 miljard doses van het Pfizer/BioNTech vaccin door de EU bekrachtigd.

Inmiddels heeft een groot deel van de beursgenoteerde bedrijven in Europa en de VS de cijfers over het eerste kwartaal gepubliceerd. Volgens strategen van Morgan Stanley wisten veel Europese bedrijven de verwachtingen te kloppen, maar reageerden beleggers vaak negatief. Dit betekent volgens de Amerikaanse zakenbank dat het goede nieuws al grotendeels is ingeprijsd. Morgan Stanley zag dat 60 procent van de bedrijven in de MSCI Europe-index de verwachtingen voor de winst per aandeel met 5 procent of meer overtrof. 19 procent presteerde juist ondermaats. Vooral financials en bedrijven die zich richten op consumentengoederen overtroffen de verwachtingen ruimschoots.

Bedrijfsnieuws

Mijnbouwers deden goede zaken, na een flinke stijging van de ijzerertsprijs, dankzij een sterkere vraag in China en een algemeen herstel van de mondiale economie. Daarnaast steeg de koperprijs vrijdag tot een recordniveau. BHP Group en Rio Tinto stegen zo'n 2 procent.

Aandelen van Man werden maandag liefst 29 procent meer waard op 71,60 euro. Traton, dat de fabrikant van vrachtauto's en bussen wil overnemen, zal minderheidsaandeelhouders 70,68 euro betalen voor hun aandelen.

Volkswagen-dochter Traton kwam zelf maandag met cijfers over het eerste kwartaal. Die cijfers bevatten weinig verrassingen, nadat het bedrijf in voorlopige resultaten al met een outlookverhoging kwam. Traton won maandag 5,9 procent.

Société Générale kwam maandag met een strategie-update voor zijn investment banking en vermogensbeheertak. De Franse bank mikt vanaf 2023 op een winstgroei van meer dan 10 procent bij deze divisie. Het aandeel steeg 2,9 procent.

Euro STOXX 50 4.025,46 (-0,2%)

STOXX Europe 600 445,40 (+0,1%)

DAX 15.400,41 (+0,0%)

CAC 40 6.385,99 (+0,0%)

FTSE 100 7.123,68 (-0,1%)

SMI 11.123,67 (-0,5%)

AEX 711,91 (-0,9%)

BEL 20 4.044,54 (+0,0%)

FTSE MIB 24.802,90 (+0,8%)

IBEX 35 9.144,30 (+0,9%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag opnieuw lager.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag al overwegend lager gesloten, waarbij vooral techfondsen het moesten ontgelden.

De Dow Jones-index schoot gedurende de dag voorbij de 35.000 punten, maar sloot uiteindelijk daaronder, nadat de index op vrijdag al op een recordstand sloot ondanks een veel zwakker dan verwacht Amerikaans banenrapport over april.

Analisten stelden dat het banenrapport van vrijdag, waaruit bleek dat het aantal banen met slechts 266.000 steeg ten opzichte van een voorziene stijging van 1 miljoen, een positieve impuls geeft voor de aandelenmarkten.

"Het banenrapport laat een verrassende pauze zien in het herstel van de arbeidsmarkt, terwijl de onderliggende fundamentals en andere macrocijfers juist duiden op een groeiversnelling van de economie", aldus analisten van Credit Suisse. "Desondanks zet dit de discussie over het terugschroeven van verruimde maatregelen [door centrale banken] op een lager pitje totdat er een noemenswaardig en stabiel herstel te zien is op de Amerikaanse arbeidsmarkt", aldus de marktvorsers. "Als gevolg verwachten wij aanhoudende koerswinsten, maar wel bij een verhoogde volatiliteit."

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade is de rentevrees na het zwakke rapport ook afgenomen. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandag hoger op 1,595 procent nadat de rente vrijdag even onder de 1,50 procent zakte.

Ondertussen is het gevaar van een oplopende inflatie niet geweken, aldus Derek Halpenny van MUFG Bank, gezien de stijgende lonen in de VS, maar ook de hogere grondstofprijzen en problemen in de aanvoerketen.

"De aandelenmarkten negeren dat, maar het is een groeiend risico", aldus de marktstrateeg.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade verloopt de vaccinatie-uitrol in de VS nog altijd voorspoedig en zal dit hopelijk meer Amerikanen terug naar de arbeidsmarkt brengen.

Daarbij "zijn beleggers positiever over het dovish beleid van de Federal Reserve", aldus Aslam, doelend op de afgenomen rentevrees nu de arbeidsmarkt in de VS minder sterk lijkt dan verwacht.

Later deze week volgen de maandrapporten van OPEC en het Internationaal Energieagentschap.

Kijkend naar het algemene marktbeeld, wees marktstrateeg Mike Bell van JPMorgan Asset Management er verder op dat de markten van ver zijn gekomen en in een redelijk rechte lijn omhoog zijn gestegen. Dat betekent volgens Bell ook dat de horde die moet worden genomen om verder te stijgen, groter wordt.

Macrostrateeg Sebastien Galy van Nordea Asset Management denkt dat beleggers aarzelen om verder te investeren in dure groeiaandelen, zoals tech. Er wordt meer ingezet op sectoren die kunnen profiteren van het economisch herstel en de opheffen van lockdowns, zoals de banken-, reis- en vrijetijdssector.

De olieprijs is maandag na een volatiele sessie licht gestegen. Bij een settlement van 64,92 dollar werd een vat West Texas Intermediate fractioneel duurder.

Daarmee leverden de olieprijzen een groot deel van de winsten van eerder op de dag weer in. Beleggers probeerden de impact in te schatten van een cyberaanval op een Amerikaanse oliepijplijnbedrijf, Colonial Pipeline, waardoor pijpleidingen werden afgesloten. Colonial Pipeline bedient een groot deel van de oostkust van de VS.

Bedrijfsnieuws

BioNTech gaat een nieuw Aziatisch hoofdkantoor opzetten in Singapore om zo meer coronavaccins en andere medicijnen te produceren. Het kantoor moet in 2023 operationeel zijn. Vanmiddag maakte het Duitse farmabedrijf zijn kwartaalcijfers bekend. In het eerste kwartaal van 2021 werd een fors hogere omzet behaald, met name dankzij de opbrengsten uit het coronavaccin dat het samen met Pfizer ontwikkelde. De omzet steeg op jaarbasis van 27,7 miljoen naar ruim 2 miljard euro, waarbij de opbrengsten van coronavaccin BNT162b2 circa 1,75 miljard euro bedroegen. Het aandeel steeg circa tien procent.

Hotelketen Marriott draaide in het eerste kwartaal verlies, maar zag wel een toenemende vraag naar hotelkamers nu er steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. De aangepaste winst van 0,10 dollar was iets beter dan verwacht, maar de omzet viel licht tegen. Het aandeel daalde ruim vier procent.

Aandelen Tyson Foods maakte een pas op de plaats, nadat de vleesproducent over het tweede kwartaal van zijn lopende boekjaar beter dan verwachte winst- en omzetcijfers presenteerde. Wel waarschuwde Tyson Foods voor toenemende margedruk als gevolg van de oplopende inflatie.

Ford roept ruim 620.000 stuks van zijn 2016-19 Ford Explorer terug in Noord-Amerika vanwege problemen met het dakdragers. Die kunnen losraken, wat voor andere weggebruikers gevaarlijk is. Er zijn nog geen ongelukken gemeld, aldus Ford. Het aandeel leverde krap een procent in.

The Trade Desk heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een hoger dan voorziene winst en omzet geboekt, maar het aandeel van het softwarebedrijf maakte desondanks een flinke val. Het aandeel van het Amerikaanse softwarebedrijf, dat een technologieplatform biedt voor kopers van advertenties, daalde maandagavond maar liefst 26 procent.

Benson Hill gaat naar de Amerikaanse beurs via een fusie met een zogeheten Spac, in een deal met een waarde van 2 miljard dollar. Het bedrijf ontwikkelt technologieën om gewassen sneller te laten groeien.

S&P 500 index 4.188,43 (-1,0%)

Dow Jones index 34.742,82 (-0,1%)

Nasdaq Composite 13.401,86 (-2,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag lager.

Nikkei 225 28.629,88 (-3,0%)

Shanghai Composite 3.418,89 (-0,3%)

Hang Seng 27.982,21 (-2,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,2143. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,2142 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,2167 op de borden.

USD/JPY Yen 108,81

EUR/USD Euro 1,2143

EUR/JPY Yen 132,11

MACRO-AGENDA:

03:30 Consumenten- en producentenprijzen - April (Chi)

06:30 Inflatie - April (NL)

11:00 ZEW economisch sentiment - Mei (Dld)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - April (VS)

16:00 Vacatures - Maart (VS)

00:00 OPEC - Maandrapport (Oos)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 E.ON - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Thyssenkrupp - Cijfers tweede kwartaal (Dld)