Nederlandse consumentenprijzen blijven stijgen

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Nederland zijn ook in april in een stabiel tempo gestegen. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Afgelopen maand steeg het prijspeil met 1,9 procent op jaarbasis, na een toename van eveneens 1,9 procent in maart.

De prijsontwikkeling van motorbrandstoffen had een opwaarts effect op de inflatie in april. Motorbrandstoffen waren 18,3 procent duurder dan een jaar eerder. In maart was dat nog 10,7 procent. De gemiddelde prijs voor een liter benzine was 1,746 euro in april. Een jaar eerder betaalde de consument voor een liter benzine gemiddeld nog 1,468 euro. De prijs van een liter diesel nam in een jaar tijd toe van 1,224 euro naar 1,387 euro. Naast motorbrandstoffen had ook de prijsontwikkeling van elektriciteit, gas, kleding en schoenen een opwaarts effect op de inflatie.

Voedingsmiddelen hadden daarentegen een drukkend effect op de inflatie. Dit komt met name door de prijsontwikkeling van groenten, fruit en brood- en graanproducten, waaronder pasta. Voedingsmiddelen waren in april 2,2 procent goedkoper dan een jaar eerder. In maart was voeding nog 1,3 procent goedkoper.