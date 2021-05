Olieprijs licht hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De olieprijs is maandag na een volatiele sessie licht gestegen. Bij een settlement van 64,92 dollar werd een vat West Texas Intermediate fractioneel duurder. Daarmee leverden de olieprijzen een groot deel van de winsten van eerder op de dag weer in. Beleggers probeerden de impact in te schatten van een cyberaanval op een Amerikaanse oliepijplijnbedrijf, Colonial Pipeline, waardoor pijpleidingen werden afgesloten. Colonial Pipeline bedient een groot deel van de oostkust van de VS. "Er wordt gespeculeerd dat Amerikaanse handelaren nu benzine uit Europa zullen inslaan", aldus analist Phil Flynn van The Price Futures Group. "Bovendien zijn er zorgen dat raffinaderijen in de Golfkust hun activiteiten moeten terugschroeven als gevolg van het afsluiten van de pijpleidingen." "Het is onduidelijk hoe lang de pijpleidingen afgesloten blijven, maar hoe langer de situatie voortduurt hoe positiever dat is voor de prijzen van geraffineerde producten", aldus strateeg Warren Patterson van ING. Zondagavond laat liet Colonial weten dat enkele smallere pijpleidingen inmiddels weer operationeel zijn. Ook kijkt het bedrijf of het andere systemen ook weer kan opstarten, maar alleen "als dat veilig" is. "Hogere prijzen in de Amerikaanse oostkust zullen ook leiden tot hogere prijzen in andere regio's, gezien het langdurig afsluiten van de pijpleidingen betekent dat olie via de zee geleverd moet worden", aldus Patterson. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

