Update: Forse koersval The Trade Desk na kwartaalcijfers

(ABM FN) Het aandeel van het Amerikaanse softwarebedrijf, dat een technologieplatform biedt voor kopers van advertenties, daalde maandagavond maar liefst 25,6 procent. In het afgelopen kwartaal daalde de nettowinst op jaarbasis van 24,1 miljoen naar 22,6 miljoen dollar. Exclusief niet-terugkerende posten kwam de aangepaste winst per aandeel uit op 1,41 dollar per aandeel tegen 0,90 dollar een jaar eerder. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met 0,80 dollar. De omzet steeg met 36,8 procent tot 219,8 miljoen dollar, hetgeen eveneens boven de 216,9 miljoen dollar lag die analisten voorzagen. De totale operationele kosten stegen met 41,5 procent tot 212 miljoen dollar, waarbij de marketingkosten maar liefst 62,6 procent stegen. Het softwarebedrijf mikt voor het lopende tweede kwartaal op een omzet van 259 tot 262 miljoen euro, hetgeen boven de consensusverwachtingen van 253 miljoen euro ligt. Verder kondigde The Trade Desk een aandelensplitsing aan. Aandeelhouders die op 9 juni nog aandelen The Trade Desk in bezit hebben krijgen op 16 juni voor elk aandeel er negen bij. Hoewel The Trade Desk de verwachtingen overtrof, hoopten aandeelhouders toch op meer. "De verwachtingen liggen hoog voor bedrijven in de digitale advertentiemarkt", aldus analist Vasily Karasyov van Cannonball Research, wijzend op cijfers van streamingspecialist Roku. "De cijfers van Roku over het eerste kwartaal waren ook een stuk beter dan verwacht en de outlook werd zelfs verhoogd, maar dat mocht niet baten." Update: om meer informatie toe te voegen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

