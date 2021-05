Europese beurzen blijven dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa bleven maandag dicht bij huis. De Stoxx Europe 600 index sloot uiteindelijk 0,1 procent hoger op 445,39 punten, de Duitse DAX eindigde vlak op 15.400,41 punten, terwijl de Franse CAC 40 fractioneel hoger sloot op 6.385,99 punten. De Britse FTSE 100 verloor 0,1 procent op 7.123,68 punten.

Daarmee wist de Stoxx Europe 600 een nieuw record aan te scherpen, na de stand van 444,93 op vrijdag, geholpen door vooral grondstofaandelen. In de markt ging de aandacht naar aantrekkende energieprijzen, na een cyberaanval op een grote Amerikaans oliepijplijnbedrijf afgelopen weekend.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING worden 'thuisblijf-aandelen', ofwel 'groeiaandelen', waaronder veel technologieaandelen momenteel "ingeruild voor minder hoog gewaardeerde 'waardeaandelen', die veelal vorig jaar zijn achtergebleven."

Beleggers namen verder een adempauze na het zwakke Amerikaanse banenrapport van vrijdag. Hierdoor is wel de vrees afgenomen dat de Federal Reserve eerder dan verwacht de rente zal verhogen.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandag licht lager op 1,58 procent, terwijl de Duitse variant een fractie steeg tot -0,21 procent.

Het Britse pond steeg maandag ruim een procent ten opzichte van de euro en dollar, nadat dit weekend duidelijk werd dat de Scottish National Party net geen absolute meerderheid heeft behaald bij de verkiezingen afgelopen week. De SNP is een groot voorstander van Schotse onafhankelijkheid. De Schotse leider Nicola Sturgeon zei dit weekend wel dat een nieuw referendum over onafhankelijkheid van Schotland geen kwestie is van of, maar wanneer.

Volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe weerspiegelt het stijgende pond de afgenomen kans op zo'n nieuw onafhankelijkheidsreferendum in Schotland. Daarnaast lijkt het Verenigd Koninkrijk zich op te maken voor een volgende fase van de heropening van de economie.

Verder wees Sammani op het bericht dat de Europese Commissie na de zomer geen nieuwe coronavaccins van AstraZeneca zal bijbestellen. Dit weekend werd een eerder aangekondigde deal voor 1,8 miljard doses van het Pfizer/BioNTech vaccin door de EU bekrachtigd.

Inmiddels heeft een groot deel van de beursgenoteerde bedrijven in Europa en de VS de cijfers over het eerste kwartaal gepubliceerd. Volgens strategen van Morgan Stanley wisten veel Europese bedrijven de verwachtingen te kloppen, maar reageerden beleggers vaak negatief. Dit betekent volgens de Amerikaanse zakenbank dat het goede nieuws al grotendeels is ingeprijsd. Morgan Stanley zag dat 60 procent van de bedrijven in de MSCI Europe-index de verwachtingen voor de winst per aandeel met 5 procent of meer overtrof. 19 procent presteerde juist ondermaats. Vooral financials en bedrijven die zich richten op consumentengoederen overtroffen de verwachtingen ruimschoots.

De euro/dollar noteerde stabiel rond 1,2165.

Op macro-economisch vlak is het maandag zeer rustig. Olie werd na een volatiele handelssessie 0,1 procent goedkoper.

Dit weekend werd bekend dat er een cyberaanval heeft plaatsgevonden bij het grootste oliepijplijnbedrijf van de VS, Colonial Pipeline, waardoor pijpleidingen werden stilgelegd.

Later deze week volgen de maandrapporten van OPEC en het Internationaal Energieagentschap.

Bedrijfsnieuws

Mijnbouwers deden goede zaken, na een flinke stijging van de ijzerertsprijs, dankzij een sterkere vraag in China en een algemeen herstel van de mondiale economie. Daarnaast steeg de koperprijs vrijdag tot een recordniveau. BHP Group en Rio Tinto stegen zo'n 2 procent.

Aandelen van Man werden maandag liefst 29 procent meer waard op 71,60 euro. Traton, dat de fabrikant van vrachtauto's en bussen wil overnemen, zal minderheidsaandeelhouders 70,68 euro betalen voor hun aandelen.

Volkswagen-dochter Traton kwam zelf maandag met cijfers over het eerste kwartaal. Die cijfers bevatten weinig verrassingen, nadat het bedrijf in voorlopige resultaten al met een outlookverhoging kwam. Traton won maandag 5,9 procent.

Société Générale kwam maandag met een strategie-update voor zijn investment banking en vermogensbeheertak. De Franse bank mikt vanaf 2023 op een winstgroei van meer dan 10 procent bij deze divisie. Het aandeel steeg 2,9 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden maandag rond het slot in Europa verdeeld, met een winst van 0,8 procent voor de Dow Jones index, die daarmee een all time high bereikte, en een verlies van 1,5 procent voor de Nasdaq.