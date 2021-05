Tech gebeten hond in AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag stevig gedaald, waarbij met name techaandelen de gebeten hond waren. Bij een slot van 711,91 punten, verloor de AEX 0,9 procent. Volgens investment manager Simon Wiersma van ING worden 'thuisblijf-aandelen', ofwel 'groeiaandelen', waaronder veel technologieaandelen momenteel "ingeruild voor minder hoog gewaardeerde 'waardeaandelen', die veelal vorig jaar zijn achtergebleven." Technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets rekent op een extreem volatiele meimaand voor de AEX. De technisch analist voorspelt in eerste instantie een rally naar 743 punten, maar vervolgens wacht de index mogelijk "een geweldige koersdreun" in de tweede helft van de maand. Collega Wiersma verwacht dat de beurstrend waarbij wordt ingespeeld op heropening van de economie, de 'zogeheten reflatie-trade', verder zal doorzetten, ondanks het zwakke banenrapport uit de VS dat afgelopen vrijdag verscheen. Dat gaf beleggers even de hoop dat de Federal Reserve de rente voorlopig niet zal verhogen, ondanks de oplopende inflatie en obligatierentes. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandag op 1,57 procent, na vrijdag even onder de 1,50 procent te zijn gezakt. De Duitse variant schommelt momenteel rond -0,21 procent. Het was maandag verder een weinig spannende dag. Later in de week wordt het drukker en vooral woensdag is de agenda vol. Donderdag en vrijdag is weer een stuk rustiger, met vermoedelijk veel handelaren die een paar vrije dagen nemen rond Hemelvaart. De euro/dollar noteerde op 1,2165. Olie bewoog volatiel en daalde richting het slot bijna een procent tot 64,44 dollar. Dit weekend werd bekend dat er een cyberaanval heeft plaatsgevonden bij het grootste oliepijplijnbedrijf van de VS, Colonial Pipeline, waardoor pijpleidingen werden stilgelegd. Later deze week volgen de maandrapporten van OPEC en het Internationaal Energieagentschap. Stijgers en dalers In de AEX stonden techaandelen maandag stevig onder druk. Besi, ASML en Adyen verloren 3,5 tot zo'n 4 procent. Aandelen die kunnen profiteren van een economisch herstel en het heropenen van de economie, zoals ArcelorMittal, Randstad en Unibail-Rodamco-Westfield gingen aan kop. Unibail-Rodamco-Westfield steeg 3,3 procent, ArcelorMittal won 2,4 procent en Randstad werd 1,8 procent duurder. In de AMX ging Eurocommercial aan de leiding met 6,2 procent en won Basic-Fit 2,7 procent. Het Nederlandse kabinet kondigt mogelijk dinsdag aan dat de sportscholen later deze maand weer open kunnen. PostNL en Galapagos leverden respectievelijk 5,6 en 6,2 procent in. PostNL bevestigde de voorlopige kwartaalcijfers en herhaalde de eind april verhoogde jaaroutlook. Volgens Jefferies zijn de trends onderliggend sterk terwijl Degroof Petercam van mening is dat PostNL te voorzichtig is met zijn jaaroutlook. De forse daling van het aandeel Galapagos vond plaats bij hoge volumes, zonder direct aanwijsbare reden. Bij de smallcaps ging Ordina aan de leiding met een koerswinst van 6,7 procent. Wereldhave steeg 4,8 procent. Accell daalde 2,6 procent. Tussenstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden maandag rond het slot in Europa verdeeld, met een winst van 0,8 procent voor de Dow Jones index, die daarmee een all time high bereikte, en een verlies van 1,5 procent voor de Nasdaq. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

