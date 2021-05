Beursblik: verdere omzetstijging Alfen voorzien

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet verder zien aantrekken. Dit voorzien analisten in aanloop naar de cijfers van de producent van laadpalen voor elektrische auto's, transformatoren en opslagsystemen, die woensdag voorbeurs verschijnen.

Alfen zelf rekent voor 2021 op een omzet van 225 miljoen tot 250 miljoen euro. Daarbij houdt Alfen rekening met de impact van de coronacrisis. Dit zou evenwel beduidend meer zijn dan de 189 miljoen euro omzet uit 2020.

Het eerste kwartaal zal circa 55 miljoen euro bijdragen aan de jaaromzet, zo voorziet analist Niels Koerts van IEX. Volgens de analist zou dit een stijging van 25 procent markeren ten opzichte van de omzet een jaar eerder. Daarbij maakte de analist wel de kanttekening dat het om een grove inschatting gaat. "We weten niet hoeveel orders er precies vanwege de pandemie zijn uitgesteld", aldus Koerts, die overigens optimistisch is over de voorziene jaaromzet. Volgens hem kan Alfen een jaaromzet van 245 miljoen euro boeken. Alfen is in het verleden vaak conservatief geweest als het gaat om de doelstellingen, aldus Koerts, die een Houden advies heeft op het aandeel.

Mochten orders daadwerkelijk zijn uitgesteld, waardoor de omzet in het eerste kwartaal lager uitvalt, dan hoeft dit niet per definitie te leiden tot koerszwakte denkt Koerts. "De vooruitzichten voor de lange termijn blijven ondanks de pandemie gunstig."

Berenberg denkt dat Alfen dit jaar ook meer zal verdienen. Nadat Alfen in 2020 0,55 euro per aandeel verdiende, zal dat dit jaar vermoedelijk 0,75 euro worden en volgend jaar zelfs één euro, denkt Berenberg, die een Houden advies op het aandeel heeft met een koersdoel van 75,00 euro.

Over de winstontwikkeling in 2021 wil Alfen zelf weinig kwijt. CFO Jeroen van Rossen zei bij publicatie van de jaarcijfers tegenover ABM Financial News "te gaan voor winstgevende groei". Daarbij dient de brutomarge geleidelijk te stijgen, hetgeen ook in coronajaar 2020 is gelukt. Maar naast een stijging van de brutomarge kijkt Alfen ook naar de operationele leverage. Die combinatie moet het bedrijf verder brengen, aldus de financieel directeur.

CEO Marco Roeleveld meent dat de ontwikkelingen gunstig zijn voor Alfen. Er is duidelijk overheidssteun voor de energietransitie, bijvoorbeeld in de vorm van het aanmoedigen van elektrisch rijden. Ook zal onder de Europese Green Deal de energietransitie volgens de topman eerder versnellen dan vertragen. En hiervan profiteert Alfen, zo stelde de CEO tegenover ABM Financial News in februari van dit jaar. Roeleveld denkt dat dit jaar het hoogste groeipercentage zal worden gerealiseerd bij de laadpunten.

"Alfen is goed gepositioneerd om de absolute winnaar van de energietransitie te worden", concludeerde Koerts van IEX.

Het aandeel Alfen koerste maandagmiddag 1,6 procent lager op 57,10 euro.