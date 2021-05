Beursblik: beperkt verlies voor ABN AMRO voorzien Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO zal over het eerste kwartaal van 2021 naar verwachting een nettoverlies rapporteren, door de schikking van 480 miljoen euro voor het onvoldoende naleven van de antiwitwasregelgeving. Dat blijkt uit de consensusverwachting van analisten. De analisten komen gemiddeld uit op een nettoverlies van 49 miljoen euro, tegen 395 miljoen euro verlies een jaar eerder. De bank kondigde zelf al een bescheiden kwartaalverlies aan, bij de bekendmaking van de boete van het Openbaar Ministerie. Ondanks de grote boete is het verliescijfer dus fors beter dan een jaar eerder, toen de bank ruim 1,1 miljard euro aan voorzieningen voor oninbare leningen boekte vanwege de coronaviruspandemie. Dit jaar was er juist een kleine vrijval uit de stroppenpot. De rentebaten en fee-inkomsten daalden intussen, naar verwachting van de analisten: de rentebaten van 1,53 miljard naar 1,40 miljard en de fee-inkomsten van 438 miljoen naar 391 miljoen euro. De analisten voorzien dat de operationele kosten door de boete zijn gestegen van 1,30 miljard naar 1,85 miljard euro. Daarbij zit ook een verwachte stijging van de personeelskosten van 531 miljoen naar 586 miljoen euro. De kernkapitaalratio zal naar verwachting licht verbeteren op kwartaalbasis van 15,0 naar 15,3 procent, op basis van de toekomstige Basel 4-kapitaalregels. ABN AMRO publiceert de kwartaalcijfers woensdag 12 mei voorbeurs. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

