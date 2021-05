Wall Street richting verdeelde opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen maandag een verdeelde opening voor Wall Street, nadat de S&P 500 en Dow Jones index vrijdag nog met nieuwe records sloten. Richting de openingsbel noteerde de S&P-future 0,1 procent hoger en lag de Dow Jones index op koers voor een plus van 0,3 procent. De Nasdaq-future daalde 0,3 procent.

Kijkend naar het algemene marktbeeld, wees marktstrateeg Mike Bell van JPMorgan Asset Management erop dat de markten van ver zijn gekomen en in een redelijk rechte lijn omhoog zijn gestegen. Dat betekent volgens Bell ook dat de horde die moet worden genomen om verder te stijgen, groter wordt.

Macrostrateeg Sebastien Galy van Nordea Asset Management denkt dat beleggers aarzelen om verder te investeren in dure groeiaandelen, zoals tech. Er wordt meer ingezet op sectoren die kunnen profiteren van het economisch herstel en de opheffen van lockdowns, zoals de banken-, reis- en vrijetijdssector.

Na het zwakke banenrapport van vrijdag is de rentevrees afgenomen, volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandag licht hoger op 1,58 procent nadat de rente vrijdag even onder de 1,50 procent zakte.

Ondertussen is het gevaar van een oplopende inflatie niet geweken, aldus Derek Halpenny van MUFG Bank, gezien de stijgende lonen in de VS, maar ook de hogere grondstofprijzen en problemen in de aanvoerketen.

"De aandelenmarkten negeren dat, maar het is een groeiend risico", aldus de marktstrateeg.

De banengroei in de VS kwam in april uit op 266.000, waar een groei van 1 miljoen banen was voorspeld. Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade verloopt de vaccinatie-uitrol in de VS nog altijd voorspoedig en zal dit hopelijk meer Amerikanen terug naar de arbeidsmarkt brengen.

Daarbij "zijn beleggers positiever over het dovish beleid van de Federal Reserve", aldus Aslam, doelend op de afgenomen rentevrees nu de arbeidsmarkt in de VS minder sterk lijkt dan verwacht.

De euro/dollar noteerde maandagmiddag licht hoger rond 1,2170.

Op macro-economisch vlak is maandag het zeer rustig. WTI-olie werd een 0,8 procent duurder op 65,45 dollar. Dit weekend werd bekend dat er een cyberaanval heeft plaatsgevonden bij het grootste oliepijplijnbedrijf van de VS, Colonial Pipeline, waardoor pijpleidingen werden stilgelegd. Colonial Pipeline bedient een groot deel van de oostkust van de VS.

Later deze week volgen de maandrapporten van OPEC en het Internationaal Energieagentschap.

Op de cryptovalutamarkt noteerde dogecoin maandag bijna 9 procent lager rond de 0,51 dollar. Dit weekend verloor de cryptovaluta bijna 30 procent aan waarde, na uitspraken van Elon Musk.

Musk, die eerder zijn steun uitsprak voor dogecoin en zelfs een maanmissie van zijn bedrijf SpaceX met de cryptomunt financiert, presenteerde zaterdag het satirische programma Saturday Night Live. In één van de onderdelen van het programma, suggereerde Musk dat dogecoin een 'hustle' is, oftewel een schimmige manier om geld te verdienen.

Handelaren in de cryptovaluta hadden gehoopt dat het noemen van dogecoin tijdens de show, de prijs zou opdrijven naar 1 dollar. Dogecoin piekte echter rond 0,70 dollar en viel daarna terug.

Aslam van AvaTrade denkt dat de dogecoin wel 1 dollar waard kan worden, omdat er grote steun is van particuliere beleggers.

Bedrijfsnieuws

BioNTech gaat een nieuw Aziatisch hoofdkantoor opzetten in Singapore om zo meer coronavaccins en andere medicijnen te produceren. Het kantoor moet in 2023 operationeel zijn. Vanmiddag maakte het Duitse farmabedrijf zijn kwartaalcijfers bekend. In het eerste kwartaal van 2021 werd een fors hogere omzet behaald, met name dankzij de opbrengsten uit het coronavaccin dat het samen met Pfizer ontwikkelde. De omzet steeg op jaarbasis van 27,7 miljoen naar ruim 2 miljard euro, waarbij de opbrengsten van coronavaccin BNT162b2 circa 1,75 miljard euro bedroegen. Het aandeel steeg maandag in de voorbeurshandel in New York ruim 8 procent.

Hotelketen Marriott draaie in het eerste kwartaal verlies, maar zag wel een toenemende vraag naar hotelkamers nu er steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. De aangepaste winst van 0,10 dollar was iets beter dan verwacht, maar de omzet viel licht tegen. Het aandeel lijkt maandag licht lager te openen.

Aandelen Tyson Foods gaan maandag een licht hogere opening tegemoet, nadat de vleesproducent over het tweede kwartaal van zijn lopende boekjaar beter dan verwachte winst- en omzetcijfers presenteerde. Wel waarschuwde Tyson Foods voor toenemende margedruk als gevolg van de oplopende inflatie.

Ford roept ruim 620.000 stuks van zijn 2016-19 Ford Explorer terug in Noord-Amerika vanwege problemen met het dakdragers. Die kunnen losraken, wat voor andere weggebruikers gevaarlijk is. Er zijn nog geen ongelukken gemeld, aldus Ford. Het aandeel daalde voorbeurs licht.

Benson Hill gaat naar de Amerikaanse beurs via een fusie met een zogeheten Spac, in een deal met een waarde van 2 miljard dollar. Het bedrijf ontwikkelt technologieën om gewassen sneller te laten groeien.

Slotstanden

De S&P 500 sloot vrijdag 0,7 procent hoger bij een slot van 4.232,60 punten, de Dow Jones index steeg ook 0,7 procent tot 34.777,76 punten en de Nasdaq ging 0,9 procent hoger en eindigde op 13.752,24 punten.