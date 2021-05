Futures voorspellen verdeelde opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen maandag een verdeelde opening voor Wall Street, nadat de S&P 500 en Dow Jones index vrijdag nog met nieuwe records sloten. Rond lunchtijd noteerde de S&P-future fractioneel hoger en lag de Dow Jones index op koers voor een plus van 0,2 procent. De Nasdaq-future daalde 0,3 procent. Na het zwakke banenrapport van vrijdag is de rentevrees afgenomen, volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandag licht hoger op 1,58 procent nadat de rente vrijdag even onder de 1,50 procent zakte. "Beleggers zijn positiever over het dovish beleid van de Federal Reserve", aldus Aslam. De banengroei kwam in april uit op 266.000, waar een groei van 1 miljoen banen was voorspeld. Volgens Aslam verloopt de vaccinatie-uitrol in de VS nog altijd voorspoedig en zal dit hopelijk meer Amerikanen terug naar de arbeidsmarkt brengen. De euro/dollar noteerde maandagmiddag stabiel rond 1,2165. Op macro-economisch vlak is maandag het zeer rustig. Olie werd een half procent duurder. Dit weekend werd bekend dat er een cyberaanval heeft plaatsgevonden bij het grootste oliepijplijnbedrijf van de VS, Colonial Pipeline, waardoor pijpleidingen werden stilgelegd. Colonial Pipeline bedient een groot deel van de oostkust van de VS. Later deze week volgen de maandrapporten van OPEC en het Internationaal Energieagentschap. Op de cryptovalutamarkt noteerde dogecoin maandag bijna 9 procent lager rond de 0,50 dollar. Dit weekend verloor de cryptovaluta bijna 30 procent aan waarde, na uitspraken van Elon Musk. Tesla-CEO Musk, die eerder zijn steun uitsprak voor dogecoin en zelfs een maanmissie van zijn bedrijf SpaceX met de cryptomunt financiert, presenteerde zaterdag het satirische programma Saturday Night Live. In één van de onderdelen van het programma, suggereerde Musk gekscherend dat dogecoin een 'hustle' is, oftewel een schimmige manier om geld te verdienen. Handelaren in de cryptovaluta hadden gehoopt dat het noemen van dogecoin tijdens de show, de prijs zou opdrijven naar 1 dollar. Dogecoin piekte echter rond 0,70 dollar en viel daarna terug. Aslam van AvaTrade denkt dat de dogecoin wel 1 dollar waard kan worden, omdat er grote steun is van particuliere beleggers. Bedrijfsnieuws BioNTech gaat een nieuw Aziatisch hoofdkantoor opzetten in Singapore om zo meer coronavaccins en andere medicijnen te produceren. Het kantoor moet in 2023 operationeel zijn. Maandagmiddag komt het biotechconcern met kwartaalcijfers. Benson Hill gaat naar de Amerikaanse beurs via een fusie met een zogeheten Spac, in een deal met een waarde van 2 miljard dollar. Het bedrijf ontwikkelt technologieën om gewassen sneller te laten groeien. Slotstanden De S&P 500 sloot vrijdag 0,7 procent hoger bij een slot van 4.232,60 punten, de Dow Jones index steeg ook 0,7 procent tot 34.777,76 punten en de Nasdaq ging 0,9 procent hoger en eindigde op 13.752,24 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

