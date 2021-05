Beursupdate: tegenwindje voor AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteert maandag, na een fractioneel hogere opening, in het rood. De AEX daalde rond de klok van half 11 0,4 procent naar 715,85 punten. "Ondanks het tegenvallende banenrapport verwachten we dat de beurstrend waarbij wordt ingespeeld op heropening van de economie, de 'reflatie-trade', verder zal doorzetten. Daarbij worden de 'thuisblijf-aandelen', veelal 'groeiaandelen', waaronder veel technologieaandelen, ingeruild voor minder hoog gewaardeerde 'waardeaandelen', die veelal vorig jaar zijn achtergebleven", verwacht investment manager Simon Wiersma van ING. "Het economisch herstel zal doorzetten en door het aanhoudend stimulerende beleid van de Fed, zal de opwaartse druk op de inflatie alleen maar verder toenemen", voorziet Wiersma. Het is vandaag een rustige dag. Later in de week wordt het drukker en vooral woensdag is de agenda vol. Donderdag en vrijdag is weer een stuk rustiger, met vermoedelijk veel handelaren die een paar vrije dagen nemen. De euro/dollar handelde maandag op 1,2160 en olie werd ruim een half procent duurder. De tienjaarsrente in de VS noteerde iets hoger op 1,5950 procent. Stijgers en dalers In de AEX ging ArcelorMittal aan de leiding met een koerswinst van 1,9 procent. Unibail-Rodamco-Westfield steeg 1,5 procent en Randstad werd 1,2 procent duurder. De grootste dalingen waren te vinden bij de technologie-aandelen. Besi verloor 1,4 procent en ASML 1,4 procent. Internetinvesteerder Prosus werd zelfs 2,1 procent goedkoper. In de AMX ging Fugro aan de leiding met een koerswinst van 2,5 procent. Aperam volgde met 2,2 procent. PostNL en Galapagos leverden 4,8 en 6,8 procent in. PostNL bevestigde de voorlopige kwartaalcijfers en herhaalde de eind april verhoogde jaaroutlook. Volgens Jefferies zijn de trends onderliggend sterk en Degroof Petercam meent dat PostNL te voorzichtig is met zijn jaaroutlook. Bij de smallcaps ging Ordina aan de leiding met een koerswinst van 4,4 procent. Accsys steeg 2,3 procent. CM.com leverde juist 2,3 procent in. Bij de lokaal genoteerde fondsen viel Renewi op met een koersstijging van 3,7 procent. Core Laboratories won zelfs 4,2 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

