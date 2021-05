Beursblik: PostNL te voorzichtig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL is vermoedelijk te voorzichtig gestemd voor heel 2021. Dit denkt analist Frank Claassen van Degroof Petercam. De kwartaalcijfers die PostNL maandag voorbeurs publiceerde, leverden weinig verrassingen op na de voorlopige cijfers eind vorige maand. "De definitieve cijfers zijn daarom minder spannend", aldus Claassen. "In onze optiek is PostNL nog altijd prudent met zijn verwachtingen voor 2021 ten aanzien van de positieve corona-impact en zal daarom mogelijk nog altijd te voorzichtig zijn met de outlook voor het hele jaar", zo merkte de analist op. Zelf mikt Claassen voor 2021 op een genormaliseerde EBIT van 298 miljoen euro, ruim meer dan de outlook van PostNL zelf. Het postbedrijf rekent op ten minste 250 miljoen euro. Degroof Petercam heeft een koopadvies op PostNL met een koersdoel van 5,30 euro. Het aandeel daalde maandag 6,3 procent naar 4,30 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

