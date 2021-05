Beursupdate: AEX vlak van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong vrijwel onveranderd op 718,09 punten, terwijl de Midkap 0,1 procent won. Onder de hoofdaandelen won ArcelorMittal meer dan 2 procent, in de nasleep van sterke kwartaalcijfers afgelopen week. Aegon en Shell klommen ongeveer anderhalf procent. Prosus en Philips noteerden onderaan met verliezen van circa 1,5 procent. In de Midkap verloor PostNL 2,5 procent na raportering van de definitieve kwartaalcijfers. Het postbedrijf stelde vorige maand nog zijn verwachtingen voor heel 2021 opwaarts bij. Galapagos koerste daarnaast 4 procent lager, zonder direct aanwijsbare reden. Aperam won juist 2 procent. In de AScX won Ordina 2 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.