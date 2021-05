Beursblik: PostNL versnelt digitalisering Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft maandag met de kwartaalcijfers vooral de voorlopige cijfers van eind vorige maand herhaald, maar merkte ook op dat het de investeringen in digitalisering zal gaan versnellen. Dit merkte analist Conor Dwyer maandag op. "Hoewel PostNL al had laten weten dat het verwacht om tussen 2021 en 2024 80 miljoen euro te spenderen aan zijn digitale transformatie, heeft het nu besloten om deze investeringen te versnellen dankzij zijn sterke financiële positie. Het zal nu 25 miljoen euro uitgeven in 2021, terwijl de eerdere indicatie 15 miljoen euro was", aldus Dwyer. Berenberg heeft een Houden advies op PostNL met een koersdoel van 3,60 euro. Vrijdag sloot het aandeel op 4,59 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.