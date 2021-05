Aegon Bank lanceert nieuw obligatieprogramma Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon Bank heeft een aanvullend programma voor de uitgifte van nieuwe covered bonds opgezet. Dit meldde Aegon maandag voorbeurs. Het nieuwe programma stelt het bankonderdeel van de verzekeraar in staat om obligaties te plaatsen bij meer verschillende beleggers. Ook bieden de nieuwe voorwaarden meer flexibiliteit met betrekking tot looptijden, meldde Aegon. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

