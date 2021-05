AEX start handelsweek vermoedelijk in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs lijkt de nieuwe handelsweek met winst te gaan starten.

Futures op de AEX index wezen maandag ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,4 procent. Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 vrijdagavond 0,7 procent hoger.

Afgelopen week koerste de AEX index nog met een winst op weekbasis van 1,5 procent naar 718,41 punten, een nieuw record.

Bij aanvang van de handelsweek brak er juist nog lichte paniek uit, nadat voormalig Fed-voorzitter en huidig minister van Financiën Janet Yellen het spook van een mogelijke renteverhoging opriep. Doordat Yellen haar woorden kort daarna weer inslikte, wisten de beurzen echter rap te herstellen.

Een zwaar tegenvallend Amerikaans banenrapport vrijdagmiddag deed de rente-angst verder afnemen, en gaf de beurzen extra vleugels. Analisten zaten er volledig naast met een verwachte banengroei van 1 miljoen, waar er daadwerkelijk slechts 266.000 banen bijkwamen en het sterke cijfer voor maart neerwaarts werd bijgesteld.

"Ik denk dat de grootste angst voorafgaand aan het banenrapport was dat het cijfer zo sterk zou zijn dat het extreme druk zou zetten op de Fed", aldus marktstrateeg JJ Kinahan van TD Ameritrade. Hij denkt dat de centrale bank na het zwakke banenrapport veel meer vooruitgang zal willen zien in de arbeidsmarkt voordat een renteverhoging wordt overwogen.

Volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank is de Amerikaanse arbeidsmarkt het momentum even helemaal kwijt. "Wat opvalt is dat de tegenvaller over de brede linie wordt gedragen, zowel bij diensten als industrie, met uitzondering van de vrijetijdssector waar er in april 331.000 banen bij kwamen", aldus Marey.

Op Wall Street scherpte hoofdgraadmeter S&P 500 vrijdagavond met een winst van 0,74 procent zijn hoogste stand ooit aan.

In Azië noteren de hoofdbeurzen vanochtend overwegend hoger. Sydney en Seoel winnen ruim 1 procent, terwijl alleen de Hang Seng index in Hongkong met enkele tienden van een procent in het rood noteert.

De Amerikaanse olie-future klimt vanochtend een half procent, nadat afgelopen weekend door een cyberaanval brandstofpijplijnen van Colonial Pipeline aan de Amerikaanse oostkust werden stilgelegd. Afgelopen week steeg de WTI-future op weekbasis nog met ruim 2 procent naar 64,90 dollar per vat.

Colonial Pipeline kan via zijn leidingensysteem van circa 9.000 kilometer lang bijna 400 miljoen liter olie per dag vervoeren van Houston in Texas naar de haven van New York, ofwel bijna de helft van de brandstofbehoefte in het oosten van het land, aldus het bedrijf zelf.

"Versoepelingen van reisbeperkingen in de VS en Europa in combinatie met optimisme over het mondiale herstel" boden de oliemarkten afgelopen week steun, volgens analist Lukman Otunuga van FXTM. En na het teleurstellende Amerikaanse banenrapport stond de dollar onder druk, wat ook gunstig is voor olie, aldus Otunuga.

Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend op 1,2155. Voorafgaand aan het banenrapport stond er nog een stand van 1,2066 op de borden.

Op Beursplein 5 is deze week sprake van de laatste drukke cijferweek, met het zwaartepunt op woensdag. Dan openen ABN AMRO, Ahold Delhaize, SBM Offshore, Sif, Aegon, Alfen, Tie Kinetix en Boskalis de boeken en zijn er veel jaarvergaderingen.

Vandaag is de macro-economische agenda vrijwel leeg.

Bedrijfsnieuws

PostNL kende, zoals met voorlopige cijfers al aangeven, een goede jaarstart. Dit bleek uit de definitieve cijfers van het postbedrijf, nadat vorige maand al de verwachtingen voor het hele jaar naar boven werden bijgesteld.

PostNL wordt vervolgd in België omdat de pakketbezorgers van het bedrijf op structurele wijze sociale fraude zouden plegen. Dit meldde De Tijd zaterdag op basis van uitspraken van magistraat Gianni Reale van het Mechelse arbeidsauditoraat.

De raad van bestuur van Heijmans stelde het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw gewoon aandeel Heijmans vast op 19.

Nederland stelt ongeveer 2 miljard euro beschikbaar voor een groot project voor CO2-opslag. Dit meldde de NOS zondag, na bevestiging door de Haven van Rotterdam en Royal Dutch Shell. Naast Shell nemen ook Exxon Mobil en Air Liquide en Air Products volgens Reuters deel aan het project.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 won vrijdag 0,7 procent bij een slot van 4.232,60 punten, de Dow Jones index steeg ook 0,7 procent tot 34.777,76 punten en de Nasdaq ging 0,9 procent hoger en eindigde op 13.752,24 punten.