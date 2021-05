Miljardensubsidie Den Haag voor opslag CO2 - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nederland stelt ongeveer 2 miljard euro beschikbaar voor een groot project voor CO2-opslag. Dit meldde de NOS zondag, na bevestiging door de Haven van Rotterdam en Royal Dutch Shell. Naast Shell nemen ook Exxon Mobil en Air Liquide en Air Products volgens Reuters deel aan het project. De opslag van CO2 afgevangen in de Rotterdamse Haven moet gebeuren in lege gasvelden in de Noordzee. Vanaf 2024 moet er jaarlijks 2,5 megaton CO2 worden afgevangen en opgeslagen. Shell Pernis neemt daarvan met 1,1 megaton bijna de helft voor zijn rekening, aldus NOS. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

