PostNL bevestigt sterke jaarstart

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft, zoals met voorlopige cijfers al aangeven, een goede jaarstart achter de rug. Dit bleek maandag uit de definitieve cijfers van het postbedrijf, nadat vorige maand al de verwachtingen voor het hele jaar naar boven werden bijgesteld. "We hebben een zeer goed begin van 2021 gehad en de ontwikkelingen sinds het tweede kwartaal van vorig jaar kunnen voortzetten", aldus CEO Herna Verhagen maandag. Afgelopen kwartaal behaalde PostNL een omzet van 962 miljoen euro, ruim meer dan de 701 miljoen euro in de eerste drie maanden van 2020. De genormaliseerde EBIT steeg van 15 miljoen naar 130 miljoen euro met een vrije kasstroom van 159 miljoen euro. Daarmee waren de cijfers vrijwel gelijk aan de voorlopige cijfers. Netto verdiende PostNL 112 miljoen euro, dat wil zeggen op genormaliseerde basis. Dat was een jaar eerder 30 miljoen euro. PostNL profiteerde in het eerste kwartaal van de aanhoudende lockdown. Daardoor vielen de resultaten circa 50 miljoen euro beter dan verwacht uit. Er werden 108 miljoen pakketten bezorgd, een stijging van krap 62 procent, wat deels eenmalig is door de lockdown. Maar ook de posttak presteerde goed, door eenmalige postvolumes door Covid-19 en vanwege een gunstige ontwikkeling van de prijs/mix-verhouding. Naar schatting is 42 miljoen euro van de genormaliseerde EBIT eenmalig. Outlook Eind april verhoogde PostNL al de outlook voor heel dit jaar. "Uit onze resultaten blijkt ook nu weer onze veerkracht en flexibiliteit tijdens de aanhoudende ongekende omstandigheden", zei CEO Verhagen in een toelichting op de outlookverhoging op 26 april. PostNL rekent voor 2021 op een genormaliseerde EBIT van ten minste 250 miljoen euro "dankzij het aanhoudende sterke winstmomentum in het eerste kwartaal". Daarnaast verwacht PostNL ook een vrije kasstroom van meer dan 225 miljoen euro. Eerder rekende PostNL nog op een vrije kasstroom van 200 tot 230 miljoen euro en een genormaliseerd bedrijfsresultaat in de bandbreedte van 205 tot 225 miljoen euro te voorzien. Dat was overigens al een opwaarts bijstelling, want eerder gaf PostNL aan te rekenen op een genormaliseerd bedrijfsresultaat van minstens 185 miljoen euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

