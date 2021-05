Video: extreme volatiliteit in mei in verschiet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De maand mei belooft op de Amsterdamse beurs een heel volatiele te worden. Dit verwacht technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets. "Extreme volatiliteit", voorziet Van den Akker. Een komende hogere top in de eerste dagen van de komende week wordt volgens de analist zeer waarschijnlijk gevolgd door één of twee zwakke dagen, waarna een rally wordt ingezet richting het verlaagde koersdoel op 743 punten. "De tweede helft van deze maand zou dan kunnen resulteren in een geweldige koersdreun", waarschuwt Van den Akker voor de camera van ABM Financial News. Klik hier voor: extreme volatiliteit in mei in verschiet ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

