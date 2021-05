Inflatie- en bedrijfscijfers op de agenda Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Komende week maken beleggers zich op voor een reeks inflatiecijfers alsook een vervolg van het kwartaalcijferseizoen, al is dat laatste over haar hoogtepunt heen. Maandag beginnen we de macro-economische week met industriële productiecijfers uit Nederland en België. De eurozone en het Verenigd Koninkrijk volgen woensdag en productiecijfers uit de Verenigde Staten staan voor vrijdag gepland. Naast vertrouwenscijfers, met name het Chinese consumenten- en producentenvertrouwen, de ZEW index voor het Duitse economische sentiment en het Amerikaanse ondernemersvertrouwen, staat op dinsdag een Nederlands inflatiecijfer gepland. Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten volgen woensdag. Inflatiegegevens zijn belangrijk voor het beleid van de centrale banken en de renteniveaus. De notulen van de laatste beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank, waar trouwens geen baanbrekende nieuwigheden werden aangekondigd, worden vrijdag gepubliceerd. De olieprijzen zouden mogelijks in beweging kunnen komen door de maandrapporten van oliekartel OPEC en het Internationaal Energieagentschap op respectievelijk dinsdag en woensdag. Die dag staan ook weer de wekelijkse Amerikaanse voorraden op het programma. Uit het Verenigd Koninkrijk krijgen we woensdag ook nog een groeicijfer én een handelsbalans te verwerken. In die handelsbalans zijn uiteraard de gevolgen van de Brexit te merken. De gevolgen bleven tot nu toe relatief beperkt, al raken producten moeilijker over het kanaal. Een Belgische handelsbalans staat vrijdag gepland. Donderdag wordt een rustige Hemelvaartsdag. Toch zijn de meeste beurzen open en worden in Amerika de invloedrijke wekelijkse steunaanvragen gepubliceerd. Die daalden afgelopen week tot onder de 500.000. Vrijdag sluiten we naast de notulen van de ECB ook af met het Amerikaanse consumentenvertrouwen volgens onderzoek van de Universiteit van Michigan. Kwartaalcijfers In ons land wacht nog één drukke cijferweek, met het zwaartepunt op woensdag. Dan openen ABN AMRO, Ahold Delhaize, SBM Offshore, Sif, Aegon, Alfen, Tie Kinetix en Boskalis de boeken en zijn er veel jaarvergaderingen. Maandag komt PostNL met definitieve cijfers over het eerste kwartaal, die vermoedelijk weinig verrassingen opleveren nadat het postbedrijf recent al met een update kwam waarbij de outlook werd verhoogd. Donderdag is het de beurt aan Pharming. Verder zijn er een aantal ex-dividend noteringen, waaronder Philips op maandag, Shell op donderdag en Boskalis en Aperam op vrijdag. In het buitenland openen Tyson Foods en BioNTech maandag de boeken. Dinsdag volgen E.ON en Thyssenkrupp. Woensdag is weer een Duitse dag met Commerzbank en Merck. Disney en Doordash zijn donderdag aan de beurt. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

