Oliepijpleidingen VS geraakt door cyberaanval

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het grootste oliepijpleidingenbedrijf van de Verenigde Staten, Colonial Pipeline, is geraakt door een cyberaanval, waardoor de pijpleidingen zijn stilgelegd. Dit meldde het bedrijf, dat niet beursgenoteerd is, vrijdagavond laat. Een onafhankelijke firma gespecialiseerd in cyberbeveiliging doet inmiddels onderzoek naar het indicent op 7 mei, waarbij ook een aantal ICT-systemen is platgelegd, aldus Colonial Pipeline. Colonial Pipeline kan via zijn oliepijpleidingensysteem van bijna 9.000 kilometer lang omgerekend bijna 400 miljoen liter olie per dag vervoeren van Houston in Texas naar de haven van New York. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

