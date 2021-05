Fitch handhaaft kredietrating Frankrijk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Fitch Ratings heeft de kredietstatus van Frankrijk bevestigd op AA, met een negatieve outlook. Dit meldde de Amerikaanse kredietbeoordelaar vrijdagavond laat. Hoewel de Franse economie redelijk goed bestand lijkt tegen de coronacrisis, vormen de overheidsfinanciën en dan vooral de staatsschuld een zwakte voor de kredietstatus, aldus Fitch. In 2020 steeg het tekort op de begroting van Frankrijk naar 9,2 procent van het bruto binnenlands product, tegen 3,1 procent in 2019. Fitch verwacht dat het begrotingstekort dit jaar terugzakt tot 8,7 procent en in 2022 verder daalt tot 5,7 procent van het bbp. De Franse staatsschuld raamt Fitch dit jaar op ruim 117 procent van het bbp, om in 2022 slechts licht te dalen tot zo'n 116 procent. In 2019 was de staatsschuld in Frankrijk nog 97,6 procent van het bbp. Verder verwacht Fitch dat de tweede economie van de eurozone in 2021 met 5,4 procent groeit, na een krimp van 8,2 procent in 2020. In 2022 zwakt de verwachte groei af tot 3,8 procent. De Franse economie zit vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2022 weer op het niveau van voor de coronapandemie, aldus het Amerikaanse ratingbureau. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.