AEX scherpt record aan

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs wist in de eerste week van mei de weg omhoog weer te vinden en zelfs het record aan te scherpen. Bij een slot van 718,41 punten vrijdag steeg de AEX afgelopen week 1,5 procent. Vorige week was de slotstand 707,56 punten, met een verlies van 1,2 procent.

Het was een turbulente eerste week van de nieuwe maand.

"Zo was er dinsdag nog sprake van rentepaniek, waardoor de aandelenkoersen in rap tempo omlaag doken", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Wiersma refereerde aan een interview van de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen met The Atlantic waarin zij stelde dat de rente in de Verenigde Staten mogelijk iets moet stijgen om oververhitting van de economie te voorkomen.

Woensdag was de lucht weer geklaard na een aanvullende toelichting van Yellen en geruststellende woorden van centrale-bankbestuurders, zag Wiersma. "Genoeg om het ‘rentespook’ te verjagen van de beurzen."

"Dat bijkans manisch-depressieve gedrag van beleggers zullen we dit jaar nog wel vaker gaan zien. Angst en hebzucht zullen elkaar soms snel afwisselen", volgens de investment manager van ING.

Technologie was deze week aanvankelijk de gebeten hond in de AEX, terwijl waarde-aandelen profiteerden van het zicht op economisch herstel.

Wiersma van ING wees daarbij op de toenemende problemen in de aanvoer van producten.

"De ernstige chiptekorten zijn het bekendst en nopen zelfs sommige (auto)fabrikanten om de productie tijdelijk stil te leggen. Dat is natuurlijk funest voor omzet en winst. Verder worden de prijzen van halffabricaten en grondstoffen opgestuwd door de tekorten en schaarste", aldus de marktkenner.

ING verwacht dat de beweging van groei- naar waardeaandelen (een uiting van de ‘reflatie-trade’) verder zal doorzetten, hoewel een zwak Amerikaans banenrapport vrijdag even voor verlichting zorgde.

Arbeidsmarkt VS is momentum even kwijt

Analisten zaten er behoorlijk naast met een verwachte banengroei van 1 miljoen, waar er daadwerkelijk slechts 266.000 banen bijkwamen en het sterke cijfer voor maart neerwaarts werd bijgesteld.

Volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank is de Amerikaanse arbeidsmarkt het momentum even helemaal kwijt.

"Wat opvalt is dat de tegenvaller over de brede linie wordt gedragen, zowel bij diensten als industrie, met uitzondering van de vrijetijdssector waar er in april 331.000 banen bij kwamen", aldus Marey.

Hoewel de Amerikaanse tienjaarsrente vrijdag even zakte tot onder de 1,50 procent en daarmee zo'n 10 procent lager op weekbasis, rekent Wiersma van ING erop dat de 10-jaarsrente richting het einde van het jaar zal oplopen naar minimaal 2 procent.

Bank of England gaat operationeel 'taperen'

Conform de verwachting liet de Bank of England zijn monetaire beleid deze week ongewijzigd. De belangrijkste rente blijft daarmee staan op 0,1 procent en het opkoopprogramma op 895 miljard Britse pond.

Veel marktvolgers rekenden er vooraf op dat de Britse centrale bank zou aankondigen dat het tempo van de obligatie-opkopen zou worden teruggeschroefd. De centrale bank zei dat men de wekelijkse opkopen zal terugschroeven van 4,4 miljard tot 3,4 miljard pond, maar dat dit geen wijziging van het beleid betekent. Gouverneur Andrew Bailey benadrukte tijdens zijn persconferentie dat dit niet als taperen moet worden gezien.

Volgens economen van Commerzbank onderstreept dit hoe lastig het is voor centrale banken om hun accommoderende monetaire beleid weer aan te scherpen.

Europa in tweede kwartaal uit recessie

Deze week konden beleggers verder aan de slag met inkoopdata over de industrie en dienstensector in de eurozone. De Duitse industrie groeide tussen maart en april iets minder hard, net als die in Frankrijk. In Spanje was sprake van een stevige groei en in Italië en Nederland groeide de industrie zelfs in een recordtempo.

Per saldo betekende dit voor de inkoopmanagersindex voor de eurozone een verdere stijging in april, hoewel het indexniveau van 62,9 wel onder de 63,3 lag die in een voorlopig cijfer was gemeld.

"De industrie in de eurozone dendert door, met een nieuw PMI record voor de tweede maand op rij in april", aldus econoom Chris Williamson van Markit.

Williamson wees echter ook op de "ongekende" leveringsproblemen waar fabrieken mee kampen, wat leidt tot een record aan onvoltooide orders.

De dienstensector van de eurozone groeide in april ook weer, met een indexniveau van 50,5. Volgens Williamson van Markit een bemoedigend signaal dat de eurozone in het tweede kwartaal uit de recessie komt.

De Amerikaanse inkoopmanagersindexen toonden een verdeeld beeld van de industrie in de Verenigde Staten. De inkoopdata van Markit lieten tussen maart en april een verdere stijging zien, naar 60,5.

De inkoopmanagersindex van ISM daalde in april onverwacht, maar bleef met een indexniveau van 60,7 wel ruimschoots boven de grens van groei en krimp. Ook Markit en ISM wezen op de mondiale problemen met de leveringsketen.

In de rapporten van Markit en ISM over de Amerikaanse dienstensector was hetzelfde beeld zichtbaar, met ook een sterke groei volgens Markit maar juist een daling van de inkoopmanagersindex van ISM.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,2146 en daarmee op weekbasis een procent hoger. Een vat WTI-olie handelde op weekbasis zo'n 2 procent hoger bij een koers van bijna 65 dollar op vrijdag.

Stijgers en dalers

KPN werd recent door de combinatie EQT en Stonepeak en het Amerikaanse KKR benaderd voor een overname. Het bestuur van KPN wees beide overnamepogingen af. Een koude douche, schreef Degroof Petercam. Credit Suisse verhoogde het koersdoel. Het aandeel daalde deze week ruim 2 procent.

Besi verloor na een ex-dividend notering deze week meer dan 5 procent. ING verhoogde wel bij handhaving van het koopadvies. Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel maar haalde het aandeel wel van de kooplijst.

Adyen leverde meer dan 6 procent in als hekkensluiter in de AEX. Groeiaandelen als tech stonden deze week aanvankelijk onder druk, totdat de langlopende rentes vrijdag daalden, waardoor techaandelen wat konden herstellen.

Met een ruime verdubbeling van het EBITDA-resultaat in de eerste drie maanden van 2021 beleefde ArcelorMittal het sterkste kwartaal in 10 jaar, volgens ING. Het aandeel voerde deze week dan ook de AEX aan met een winst van ruim 11 procent.

ING behaalde in het eerste kwartaal beter dan verwachte resultaten. Het aandeel steeg deze week bijna 2 procent.

Wolters Kluwer won deze week 5 procent na beter dan verwachte cijfers en sterke resultaten van DSM werden met een plus van 2 procent onthaald. Beide fondsen kregen na de cijfers fanmail van analisten.

In de AMX was PostNL opnieuw een van de favorieten, het aandeel steeg deze week dik 5 procent nadat de beurswaarde afgelopen week met ruim 13 procent toenam. Maandag komt het postbedrijf met definitieve resultaten over het eerste kwartaal.

Aperam steeg ruim 9 procent. De roestvrijstaalfabrikant presteerde in het eerste kwartaal veel beter dan verwacht en kondigde de overname van het Duitse recyclingbedrijf ELG aan, met een ondernemingswaarde van 357 miljoen euro.

Eurocommercial behaalde in het eerste kwartaal hogere resultaten die volgens analisten weinig verrassend waren. Het aandeel won deze week bijna 3 procent.

Air France-KLM verloor deze week licht terrein. ING sprak van een bemoedigend eerste kwartaal voor de luchtvaartmaatschappij, maar het herstel kost tijd.

AMG leverde 2 procent in. De omzet daalde in het eerste kwartaal, maar de outlook werd wel opwaarts bijgesteld.

Kunstmestfabrikant OCI ging aan kop met een winst van ruim 14 procent na een stijging van de omzet en de winstgevendheid en een verwachte verdere verbetering in het tweede kwartaal. JPMorgan sprak van een sterk eerste kwartaal.

TKH volgde met een plus van ruim 13 procent na wat ING beter dan verwachte omzetcijfers noemde. Operationeel presteerde TKH conform verwachting.

Alfen was met een verlies van dik 12 procent de grootste daler in de Midcap, terwijl Galapagos deze week bijna 3 procent moest laten gaan. Het biotechbedrijf kiest er na een aantal tegenslagen voor om de pijplijn te herzien. Een welkom besluit volgens Jefferies, dat het koersdoel licht verhoogde.

Kendrion noteerde vlak in de AScX, hoewel analisten tevreden waren over de resultaten.

BAM kende volgens analisten een sterke jaarstart, waarbij de omzet licht steeg in het eerste kwartaal. Het aandeel steeg deze week ruim 8 procent, net als dat van Heijmans, waarmee de twee bouwers bovenaan stonden in de Smallcap.

ForFarmers daalde 2,5 procent na lagere resultaten in het eerste kwartaal, waarop KBC het koersdoel verlaagde.

Vastned Retail zag de bezettingsgraad in het eerste kwartaal afnemen en gaf geen outlook. Het aandeel verloor zo'n 2 procent.