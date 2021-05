Olieprijs stijgt licht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag na een volatiele sessie licht gestegen. Bij een settlement van 64,90 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,3 procent duurder. Op weekbasis steeg de WTI-olieprijs ruim 2 procent. "Versoepelingen van reisbeperkingen in de VS en Europa in combinatie met optimisme over het mondiale herstel" boden de markten deze week steun, volgens analist Lukman Otunuga van FXTM. En na het teleurstellende Amerikaanse banenrapport stond de dollar onder druk, wat ook gunstig is voor olie, aldus Otunuga. De Brent-olieprijs wist deze week de grens van 70 dollar echter niet te slechten vanwege de coronasituatie in India, de op twee na grootste olie-importeur ter wereld. Op korte termijn lijkt er weinig zicht op een afzwakking van het aantal besmettingen en dat blijft dan ook het grootste risico voor de olieprijzen, volgens analist Sophie Griffiths van Oanda. Iets verder in de toekomst kijkend, voorziet Griffiths ook de mogelijke impact van het herstellen van het atoomakkoord met Iran, maar "voor nu is dat bijzaak." ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

