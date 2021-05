Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel Galapagos Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel op Galapagos licht verhoogd van 71,00 naar 73,00 euro bij een ongewijzigd Houden advies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport. In een note eerder op de dag gaf analist Peter Welford al aan dat de herziening door Galapagos van de pijplijn met potentiële medicijnen een welkome actie is na de recente tegenslagen. Het hogere koersdoel reflecteert een lager dan verwachte cashburn in 2021, gezien de verwachte kostenbesparingen van 150 miljoen euro tegen 2022. Jefferies rekent op een cashburn van 603 miljoen euro dit jaar, waar Galapagos zelf uitgaat van 580 miljoen tot 620 miljoen euro. Het aandeel Galapagos sloot vrijdag 1,0 procent hoger op 63,14 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

