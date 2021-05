Heijmans stelt omwisselverhouding dividend vast Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) De raad van bestuur van Heijmans heeft het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw gewoon aandeel Heijmans vastgesteld op 19. Dit meldde de bouwer vrijdag nabeurs. Deze omwisselverhouding is gebaseerd op de gewogen gemiddelde beurskoers van het aandeel gedurende de beursdagen 4, 5 en 6 mei 2021, van 13,9052 euro, aldus Heijmans. Ongeveer 52 procent van het aantal uitstaande Heijmans aandelen is aangemeld voor uitkering van stockdividend. Er zullen 604.018 nieuwe aandelen worden uitgegeven, zodat het totaal uitstaande gewone aandelen uitkomt op 22.537.495, oftewel circa 2,75 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

