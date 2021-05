Amerikaanse banenmarkt is het even helemaal kwijt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse arbeidsmarkt heeft in april veel minder groei laten zien dan verwacht en lijkt het zogeheten momentum even helemaal kwijt te zijn. "Het groeicijfer van 266.000 banen lijkt beter aan te sluiten op de ADP-data van afgelopen woensdag dan op de steunaanvragen van donderdag", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News. "Wat opvalt is dat de tegenvaller over de brede linie wordt gedragen, zowel bij diensten als industrie, met uitzondering van de vrijetijdsector waar er in april 331.000 banen bij kwamen", aldus Marey. De verwachting lag op een groei met 1 miljoen banen. De euro noteerde vrijdag kort na publicatie van het rapport 0,5 procent hoger op 1,2128 dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

