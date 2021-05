Wall Street koerst af op hogere opening Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen vrijdag af op een hogere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,3 procent in het groen. Daarmee houden de Amerikaanse aandelenmarkten de opwaartse trend van donderdag vast, na het slot van de Dow op recordniveau, gesteund door positieve bedrijfswinsten en tekenen van aanhoudende verbetering op de arbeidsmarkt. "Deze week was echt een week die in het teken stond van het herstel na het coronavirus en hoe daarop gereageerd wordt met het rentebeleid", zei analist Kiran Ganesh van UBS Global Wealth Management. "De prestaties van sommige cyclische aandelen en grondstoffen suggereren dat de heropening nog steeds op schema ligt", aldus de analist. Het Amerikaans banenrapport domineert vrijdag het sentiment. Uit de data van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in de Verenigde staten in april is gestegen met 266.999 banen. Economen rekenden op een stijging van het aantal banen met 1 miljoen. De werkloosheid kwam uit op 6,1 procent, terwijl de markt rekende op een werkloosheidspercentage van 5,8 procent. Het gemiddeld uurloon steeg 0,7 procent, ofwel 0,21 dollar, naar 30,17 dollar per uur. De arbeidsparticipatie bedroeg 61,7 procent. "Eén ding is duidelijk: het soepele monetaire beleid van de Federal Reserve zal niet snel gewijzigd worden", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de Verenigde Staten naast het banenrapport de inkoopmanagersindex van New York, de groothandelsvoorraden en het consumentenkrediet geagendeerd. De euro/dollar noteerde op 1,2130. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,2082 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,2064 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 0,5 procent lager. Bedrijfsnieuws GoPro steeg voorbeurs 9,6 procent, nadat de Amerikaanse producent van actiecamera's het afgelopen kwartaal een fors lager verlies boekte op een hogere omzet. Beyond Meat heeft het afgelopen kwartaal een groter dan verwacht verlies geboekt. Het concern zei dat de coronaviruspandemie zijn tol blijft eisen. De producent van vleesvervangers noteerde voorbeurs 9,3 procent lager. News Corp boekte het afgelopen kwartaal een 3 procent hogere omzet, gesteund door positieve wisselkoerseffecten, een solide groei bij de digitale vastgoed-, boekuitgeverij- en Dow Jones-divisies. Het aandeel noteerde voorbeurs vlak. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,8 procent hoger op 4.201,55 punten. De Dow Jones index eindigde 0,9 procent in het groen op 34.546,10 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,4 procent tot 13.632,84 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

