Valuta: euro richting 1,21 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag ten opzichte van de dollar weer in de buurt van de 1,21 dollar, nadat uit de eurozone bemoedigende macro-economische data naar buiten kwamen. De dollar leverde ten opzichte van de belangrijkste valuta in, met uitzondering van de yen.

Duitsland rapporteerde over maart een gestegen export, maar vooral een stevig opgelopen import op maandbasis.

Frankrijk kwam met een industriële productie naar buiten die in maart weer een stijging liet zien na de afname een maand eerder, maar met 0,8 procent wel achter bleef bij de prognose van een stijging met 2 procent.

ABN AMRO beleefde deze week vooral een monetaire week met tal van centrale banken die met hun rentebesluit naar buiten traden, zoals de Bank of England donderdag en die zijn beleid, zoals verwacht, niet wijzigde. "De inflatie van het land ligt gemiddeld genomen op het doel of net boven het doel van de centrale bank. Hierdoor zou de Bank of England eerder kunnen overgaan tot het verhogen van de rente als de economie te sterk terugveert na het herstel. Maar we denken dat het nog te vroeg is om de rente te verhogen. Wij verwachten niet dat de economie van het land het beter gaat doen dan die van de Verenigde Staten, waar veel marktpartijen wel vanuit gaan. De economie van het Verenigd Koninkrijk moet nog meer goedmaken dan de economie van de VS", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO in een commentaar.

Noorwegen heeft ook te maken met een oplopende inflatie en dat bracht de centrale bank van het land er toe deze week te hinten op een renteverhoging. "Mogelijk dat de Noren in de tweede helft van dit jaar de rente al verhogen. Dat is goed nieuws voor de Noorse kroon, een munt die naar ons idee nog altijd is ondergewaardeerd", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO.

De centrale bank in Brazilië verhoogde deze week de rente met 75 basispunten naar 3,5 procent en gaf aan volgende maand opnieuw de rente met dezelfde stap te verhogen om de inflatie weer terug te brengen naar de doelstellingen. "Mocht de situatie op het vlak van corona verbeteren dan kan de ondergewaardeerde munt een groter herstel laten zien", aldus Boele.

Macro-economisch nieuws betrof vanochtend vroeg de aangetrokken activiteit in de Chinese dienstensector in april, de afgenomen krimp in deze sector van Japan in dezelfde maand en de flinke stijging van de Chinese export en import vorige maand, die hoger uitkwamen dan verwacht.

In de Verenigde Staten komen, naast de banendata over april ook nog de groothandelsvoorraden en het consumentenkrediet naar buiten. Voor de banengroei van de Verenigde Staten over april wordt uitgegaan van een stijging van 1 miljoen banen tegen 916.000 in maart.

De euro noteerde vrijdag 0,2 procent hoger op 1,2088 dollar. De Europese munt noteerde onveranderd op 0,8681 Britse pond. Het Britse pond steeg vrijdag 0,2 procent en noteerde op 1,3922 dollar. De dollar noteerde 0,2 procent lager op 6,4532 Chinese yuan. De dollar bleef vandaag wel stabiel op 109,1350 yen. De euro noteerde onveranderd ten opzichte van de Noorse kroon op 10,0156, terwijl de dollar wel 0,2 procent inleverde ten opzichte van de Noorse munt en daarmee op 8,2839 Noorse kroon noteerde.