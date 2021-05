Beursupdate: bescheiden winsten in Amsterdam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,2 procent op 713,97 punten. Marktanalist Han Tan van FXTM ziet dat beleggers vanochtend terughoudend zijn in aanloop naar het Amerikaanse banenrapport over april. "Hoewel alles boven de 916.000 nieuwe banen in maart een verbetering van de Amerikaanse banenmarkt zou betekenen, maar een cijfer boven de miljoen kan een forse impact hebben op de risicobereidheid onder beleggers", aldus Tan. Volgens investment manager Simon Wiersma van ING neemt de kans bij meer dan 1 miljoen nieuwe banen toe dat de Fed eerder gaat denken aan taperen. "Zijn het veel minder banen, dan kunnen beleggers rustig ademhalen want dat blijft de steun van de Fed nog wel even", aldus Wiersma. Ook analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote waarschuwt dat een sterk banenrapport kan leiden tot toenemende zorgen over de inflatie. "Maar voor nu lijkt de Federal Reserve tevreden met het ruime monetaire beleid", aldus Ozkardeskaya. De Federal Reserve heeft beloofd om zijn verruimende beleid, met een rente rond het nulpunt en een opkoopprogramma voor obligaties, intact te laten totdat er sprake is van maximale werkgelegenheid en een inflatie die consequent hoger uitvalt dan 2 procent. In maart kwam de Amerikaanse inflatie uit op 2,62 procent. Volgens Fed-voorzitter Jerome Powell is deze hoge inflatie echter een tijdelijk fenomeen. In maart 2020 bedroeg de inflatie nog 1,54 procent. Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend stabiel op 1,2086. De olieprijzen noteerden 0,1 procent lager. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen wonnen Aegon en Wolters Kluwer respectievelijk 2,2 en 1,8 procent. Signify leverde 1,1 procent in en DSM daalde met 1,2 procent. Just Eat Takeaway was met een verlies van 1,3 procent de sterkste daler van de hoofdfondsen. In de AMX konden beleggers de cijferrapportages van Galapagos en Eurocommercial Properties waarderen. De aandelen klommen 0,6 tot 1,6 procent. Na de recente tegenslagen is het besluit van Galapagos om zijn pijplijn met potentiele medicijnen te herzien welkom, net als kostenbesparingen van 150 miljoen euro tegen 2022, zo oordeelde Jefferies. JPMorgan Cazenove zag geen verrassingen bij Eurocommercial Properties. Aperam leverde 0,2 procent in na cijfers. Desondanks zag Degroof Petercam ruimte het koersdoel te verhogen van 52,00 naar 58,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Frank Claassen sprak van “schitterende cijfers”, maar ook van een “schitterende overname”. Donderdagmiddag kondigde Aperam de overname van de Duitse ELG aan. In de AScX won Ordina 7,5 procent op 3,58 euro. ING verhoogde het koersdoel van 3,60 naar 5,00 euro bij handhaving van het koopadvies. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.