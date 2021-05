Carlyle in de race voor Chinese babyvoeding Reckitt - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Private Equity-investeerder Carlyle is in beeld om de Chinese babyvoedingsactiviteiten van Reckitt Benckiser over te nemen. Dit liet Sky News vrijdag weten op basis van bronnen. Carlyle bevindt zich volgens Sky in gezelschap van het Chinese Yili en tal van andere geïnteresseerde partijen die mogelijk een bod willen doen. Volgens Sky zouden de activiteiten van Reckitt circa 1,4 miljard Britse pond waard zijn. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

