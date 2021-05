Sterke winstgroei BMW Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BMW heeft in het eerste kwartaal de winst fors zien stijgen. Dit liet de Duitse automaker vrijdag weten. De nettowinst steeg van 554 miljoen euro vorig jaar naar 2,8 miljard euro afgelopen kwartaal, dankzij hogere leveringen en een betere prijsstelling. De omzet steeg van 23,3 naar 26,8 miljard euro. BMW bevestigde de eerder aangekondigde EBIT van 2,2 miljard euro in de automotive sector, met een bijbehorende marge van 9,8 procent. Een jaar eerder was dit nog 229 miljoen en 1,3 procent. Voor heel 2021 zei de automaker dat de negatieve effecten van de coronavirus pandemie niet konden worden uitgesloten en dat stijgende grondstofprijzen op de winst zouden kunnen wegen. Wel handhaafde BMW de outlook voor het hele boekjaar. De automaker houdt rekening met een stijging van de brutowinst ten opzichte van 2020 en dat er meer auto’s geleverd zullen worden. In het autosegment verwacht de groep met de EBIT marge aan de bovenkant van de bandbreedte van 6 tot 8 procent uit te komen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

