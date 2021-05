IAG brengt verlies terug Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) International Consolidated Airlines Group heeft in het eerste kwartaal van dit jaar het operationeel verlies weten terug te brengen. Dat maakte het Britse luchtvaartconcern vrijdag bekend met de publicatie van de kwartaalcijfers. IAG stelde dat de capaciteit nog steeds negatief wordt beïnvloed door de coronacrisis en de maatregelen om die in te dammen. Voor het tweede kwartaal verwacht IAG op een kwart van de totale capaciteit uit 2019 te vliegen. In het eerste kwartaal vloog IAG nog op 19,6 procent van de capaciteit uit 2019. Het operationeel verlies bedroeg aan het einde van het eerste kwartaal 1,07 miljard euro tegen een verlies van 1,86 miljard euro vorig jaar. Exclusief buitengewone posten bedroeg het operationeel verlies 1,14 miljard tegen 535 miljoen euro een jaar eerder. De omzet daalde van 4,59 miljard naar 968 miljoen euro. IAG sloot verder een nieuw driejarige kredietfaciliteit af van 1,76 miljard dollar voor British Airways, Iberia en Aer Lingus. IAG gaf vanwege de huidige onzekerheden geen outlook af voor 2021. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

